Ezek a könyvek között megtalálhatóak komoly szakmai és könnyedebb ismeretterjesztő munkák is. Legutóbb például több új történelmi tematikájú könyveket ajánlottak az olvasóik figyelmébe. Köztük volt például: Bárkányi Noémi Ciao Velence!, Sally Bedell Smith Károly, Kovács Emőke Balatoni értéktár, Károlyi Lászlóné Kaleidoszkóp, Hulej Emese Unoka a Gerbeaud-házból, vagy épp Gervai András Akiket elárult a hazájuk című köteteik is.

A könyvtárosok egész évben tematikus ajánlókkal segítik olvasóikat a könnyebb választás érdekében és hogy olyan könyvekre is felhívják a figyelmet, amit maguktól nem is biztos, hogy keresnének.