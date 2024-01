A 18.30 órakor kezdődő koncert így egészen különleges élményt kínál majd a csapat rajongóinak, hiszen a Your Last Steps pályafutása során most első alkalommal mutat be akusztikus blokkot. Ezt a közel félórás műsort rögtön a kapunyitást követően láthatja a nagykanizsai zenekartól a közönség, majd két meghívott budapesti vendégcsapat, a modern metalos Pennhurst, illetve a női énekessel dolgozó progresszív metalos Tiansen lép fel. Előbbi 19.30, utóbbi 20.30 órakor kezdi műsorát. Az est zárásaként újra a Your Last Steps következik, immár a tőlük jól megszokott hangzásvilággal.

A gitáros Bognár Máté által 2014 januárjában alapított Your Last Steps az egyik legaktívabb zalai rockzenekar. Eddigi pályafutásuk során nemcsak szülővárosukban és annak környékén léptek fel, hanem az ország számos pontján adtak már koncertet, a budapesti klubokban pedig rendszeresen megfordulnak. Emellett néhány országos tehetségkutatón, illetve megmérettetésen is részt vettek már, ezek egyikének eredményeként a 2023 elején megjelent harmadik, Lánc című albumuk a Petőfi Kulturális Alap által koordinált Nagylemez program támogatásával készülhetett el. A jubiláló csapat az elmúlt tíz év során több tagcserén is átesett, Bognár Máté mellett jelenleg az énekes Partics Krisztián, a basszusgitáros Péter Tamás, a dobos Major Arnold, valamint a legutóbb csatlakozott Morvai Martin gitáros alkotja a zenekart.