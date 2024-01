Bár nincsenek kategóriák, ám a szervezők - a könnyebb eligazodás érdekében - az alábbi témaköröket javasolják a nevezőknek: hír-eseményfotó (egyedi), képriport (sorozat), valamint egyedi és sorozatfotóval egyaránt emberábrázolás-portré, művészet, sport, természet és tudomány, társadalomábrázolás (dokumentarista fotográfia), illetve bulvár és humor. Fontos hangsúlyozni, hogy nemcsak egerszegi alkotók jelentkezhetnek, csupán a témának kell a városhoz kötődnie.

Ezúttal is tartanak majd tárlatvezetéseket, bár már új helyszínen, a Gönczi Galériában. Felvételünkön Katona Tibor fotóriporter mesél a képek történetéről a tavalyi kiállításon.

Fotó: Pezzetta Umberto

- Szeretnénk minél szélesebb kört megszólítani, ezért bátran jelentkezzenek azok is, akik nem Zalaegerszegen laknak – hangsúlyozta Seres Péter ötletgazda. - Ugyancsak bátorítanék mindenkit a komoly szakmai zsűri előtti megmérettetésre, ugyanis erre nem mindig van lehetőség és kitűnő szakmai továbblépést jelenthet. Megjegyzem, ez nem csupán amatőröknek kiírt pályázat, valóban mindenkinek szól, aki lát benne fantáziát vagy szeretné megmutatni látásmódját.

A fotóriporter hozzátette, tavaly ugyancsak népszerű volt az ifjúsági kategória, várják most is az általános és középiskolások jelentkezését. A zsűri által kiválogatott fotók mellett a látogatók a szokásokhoz híven a három fotóriporter – Katona Tibor, Pezzetta Umberto és Seres Péter – elkapott pillanataiban is gyönyörködhetnek majd a Gönczi Galériában a XIV. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállításon. A pályázat részletei az esemény közösségi oldalán olvashatók.