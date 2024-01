A 2024-es adóváltozásokról hallhattak előadást Zalaegerszegen

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara konzultációval egybekötött előadást szervezett Adóváltozások 2024 címmel szerdán délelőtt a Hotel Arany Bárány télikertjében. A háromórás szakmai találkozó résztvevőit dr. Lázár József, a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó-és Vámigazgatóságának osztályvezetője tájékoztatta az idei év legfontosabb adózási tudnivalóiról. Tavaly júliusban és novemberben két adócsomagot fogadott el a parlament, aminek értelmében a legfontosabb változások 2024-ben: emelkedik az üzemanyagok jövedéki adója, illetve növekedik a gázolaj visszaigényelhető jövedéki adója. A napilapoknak nulla százalékos lesz az áfakulcsa, szja-mentesek lesznek az állami számsorsolásos szerencsejátékok nyereményei, a műkincsek behozatali áfája 5 százalékra csökken. A desszert jellegű sajtkészítmények áfája 27 százalékról 18 százalékra csökken. Az extraprofitadónak indult légitársaságok különadója zöldadóként él tovább. A könyvelők az adóváltozások mellett a januártól bevezetett elektronikus áfabevallási rendszer működéséről hallhattak. Az iparkamara minden évben az adóváltozásokról szóló rendezvényével kezdi programjainak sorát, tájékoztatott Vörös Anikó titkár, aki hozzátette: a többi szakmai klubjukhoz hasonlóan újraindítják a Könyvelői klubot is, első találkozójuk január 30-án, kedden lesz.

Idén is lesz magbörze Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban

A Keresztury Dezső Művelődési Központ aulájában február 3-án, szombaton 9-12 óra között immár 3. alkalommal rendezik meg a Magvas délelőttöt - vagy ahogy a már odajáró kertészkedők nevezik: a "cserebere magbörzét". A rendezvény célja, hogy példát mutasson a régi tájfajták felkutatásában, segítséget nyújtson a hozzájuk fűződő hagyományos tudás megőrzéséhez, hozzájáruljon terjesztésükhöz. A csereberére saját kertből származó zöldségek, fűszernövények, virágok magját, palántáját illetve gumókat, rizómákat, hagymákat, töveket, hajtásokat, bujtásokat és oltóvesszőket várnak, amikhez a gazdája a tapasztalatait, a termesztéshez szükséges tudást is át tudja adni. Ezúttal sem árusításra, vásárlásra, hanem kizárólag csereberére lesz lehetőség, a részvétel díjtalan, előzetes regisztráció sem szükséges, viszont fontos, hogy majd mindenki maggal érkezzen, hogy a csere létrejöhessen.

Idén is várja programjaival az érdeklődőket a nagykanizsai zeneiskola

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI sikeres évet zárt, de az új évre is tartogatnak meglepetéseket a művészeteket, zenét kedvelők számára. Baráth Adrien, az intézmény igazgatója kiemelte: januártól elkezdődnek a tanszaki koncertek. Az iskola alapításának centenáriuma 2026-ban lesz, ezt megelőlegezve, előkészítve január végén elindítják a „Mindjárt 100” című programot, melynek első állomása a hangversenyterem névadó ünnepsége. A névadó, Pásztor Irma az 1926-27-es első tantestület zongoratanára, kiváló zongoraművész, aki a második világháború holokauszt áldozatainak egyikévé vált családjával együtt. Márciusban a Bach művészete előtt tisztelgő országos szervezésű, Bach Mindenkinek fesztivál keretében megvalósuló koncertet szerveznek. Áprilisban, szintén a centenáriumra hangolódó programként, az iskola volt tanára, Szentendrey Zsuzsanna születésének 100. évfordulójára emlékeznek a magánének tanszak segítségével, jelenlegi és volt tanítványok közreműködésével. Az iskola áprilisban hirdeti meg az V. Országos kis zeneszerző versenyt az online térben.

A nádast tették rendbe Keszthelyen

Több forgalmas keszthelyi partszakaszon vágtak nádat Keszthelyen a közelmúltban. Az önkormányzat a strandok és a móló környékét is megtisztíttatta. Az aratás mellett a partvédmű karbantartását is elvégezték. A városvezetés célja, hogy rendszeresen gondozza a partmenti növényzetet. A móló mellett, a Szigetfürdőhöz vezető híd mentén, a Helikon szálló után egy vápánál, a Halászcsárdánál és mindhárom strandon is arattak. Az önkormányzat célja, hogy rendszeresen vizsgálja és karbantartsa a nádasokat. Csak folyamatos munkával lehet szép és gondozott a parti növényzet. Az előírások és a balatoni nádtérkép besorolásai szigorúan szabályozzák, hogy mely nádasokat, hogy lehet kezelni. A magas természeti értékkel bíró területeken csak vágni lehet. A hatóságok erre csupán december 1. és február 15. között adnak engedélyt.