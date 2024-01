A zalaegerszegi fúvósok újévi koncertje

A Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar január 6-án, szombaton este tartotta meg hagyományos újévi koncertjét a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az immár közel negyedszázada zenés kikapcsolódást kínáló január eleji zenekari műsor első felében klasszikus zeneművek szólaltak meg, a második részben szórakoztatóbb jellegű muzsika hangzott fel a fúvós hangszereken, így hallhatott a közönség filmzenét és újévi hangulatú popzenei átiratokat. Például a hajdan népszerű, 2019-ben elhunyt cseh könnyűzenei énekes, Karel Gott dalai is és a hetvenes években közismert Village People amerikai diszkóegyüttes szerzeményei szerepeltek a repertoárban. A Vörös István vezette együttest néhány műsorszám erejéig a szombati újévi hangversenyen Farsang László is vezényelte, aki 1975-ben alapította a zenekart. Örvendetes, hogy a jelenleg 55 taggal - a legfiatalabb 14 éves - működő muzsikus csapat korábbi tagjai sem szakadtak el szülővárosuktól és első zenekaruktól, a zalaegerszegi koncerteken visszajáró fellépők azok is, akik profi zenészekként működnek többek között a fővárosban. A zenekar utánpótlását a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola növendékei adják.

A Kalimpa Bábszínház zenés foglalkozást tartott a Mindszentyneumban

Bábelőadással és vízkereszti néphagyományok felelevenítésével nyitották meg a 2024-es évet a zalaegerszegi Mindszentyneumban. Múlt héten a 2014-ben alakult Kalimpa Bábszínház zenés bábelőadása, a Péter és a farkas volt látható. Prokofjev gyermekeknek szánt szimfonikus meséjében Péter és barátai, a kacsa, a kismadár és a macska, izgalmas kalandokon mennek keresztül, amíg sikerül túljárniuk a gonosz farkas eszén. A mese szereplőit a különböző hangszerek személyesítik meg, Pétert pedig a vonós együttes – ezáltal a gyerekek mesehallgatás közben a hangszerek egyedi hangzásával is megismerkedhetnek. Az óvodás korosztály zenés ismerkedését Medgyesi Anna drámapedagógus ének- és bábművész vezeti. A művész Miskolcon született, Veszprémben, Pannon Egyetemen angol-színháztörténet szakosként végzett, a Budapest Bábszínház, Bábszínészképző tanfolyamán képezte magát. 2010 óta él Zalaegerszegen, a Kalimpa Színház produkciói mellett a szintén a most Mindszentyneumban zajló Kerekítő foglalkozásokon találkozhat a közönség, minden pénteken délelőtt 10 órától. Legközelebb január 12-én várja a gyerekeket a Kerekítő.

Balogh László polgármester is mérleget vont az új év kezdetén

A sikeres jövő reményével köszöntötte az új évet és a kanizsaiakat Balogh László polgármester, aki közösségi oldalán úgy fogalmazott: nehéz és keserves évek állnak mögöttünk, globálisan, a nagyvilágban és lokálisan is. A városvezető emlékeztetett: egy évtizedes megállíthatatlan növekedés részese volt mind a nemzet, mind Nagykanizsa. Amíg a városban a békesség, a kiegyensúlyozott közélet létezett, addig megújult a belváros, az Erzsébet tér, a Deák, az Eötvös és a Széchenyi tér, fokozatosan javult az utak állapota, fejlődött a kórház infrastruktúrája, szépültek az épületek, megújultak a bölcsődék és óvodák, az egészségügyi alapellátó intézmények, szabadidőparkká nőtt a Csónakázó-tó, növekedtek a kis- és középvállalkozások, 2500 új munkahely született, megtelt az északi ipari park, illetve megépült a város új büszkeségeként a Kanizsa Aréna. De egy évtized bősége után, a hatalomra került baloldali többség révén eltűnt a jövőkép és a vízió, a baloldali közgyűlés csupán akadályozza a város fejlődését. Ami az elmúlt időszakban épült, az mind-mind korábbi projekteknek vagy kormányzati támogatásoknak köszönhető – fogalmazott a polgármester.

Programkavalkád volt a keszthelyi könyvtárban egész évben

Számos programnak adott helyszínt 2023-ban is a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár. Író-olvasó találkozók, koncertek, könyvbemutatók, klubfoglalkozások és vetélkedők is voltak az intézményben. A könyvtár is csatlakozott a Petőfi200 programsorozathoz és tavaly is megrendezték a József Attila szavalóverseny járási fordulóját, melyre a felső tagozatos általános iskolásokat várták. Töretlen volt a sikere a Szép magyar beszédért szavalóversenynek, melyre 61 diák nevezett. Bűnmegelőzési előadást tartottak a fiataloknak az intézményben, de számos megmérettetésnek, többek között a Zöld Zala vetélkedőnek is helyet biztosítottak. 2023-ban is a legnépszerűbb rendezvénysorozatuk az Országos Könyvtári Napok keretében valósult meg. Ezúttal a Hunyadi-napot látogatták a legtöbben, továbbá kedvelt volt az adventi koncert. 2023-ban felavatták a könyvtár új közösségi terét, a tini sarkot, melyet az olvasóudvari helyiségben alakítottak ki – összegzett Kocsondiné Eisenkorb Györgyi, az intézmény vezetője.