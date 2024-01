Jelentős bővülés várható a déli ipari parkban Zalaegerszegen

"A 2024-es év elkezdődött, a munka folytatódik, sőt, még magasabb sebességbe kapcsolunk idén, hogy ha jövő ilyenkor visszatekintünk, azt mondhassuk: 2024 Zalaegerszeg újabb sikereinek esztendője volt" - írja közösségi oldalán Balaicz Zoltán polgármester. A városvezető arról tájékoztatott, hogy a Rheinmetall nemrég bejelentette további fejlesztését, a Bosch a kutató-fejlesztő központjának építését, az északi ipari park újabb bővítése várható. Ezen kívül a Metrans és a Europtec projektjei mellett a déli ipari parkban is jelentős bővülés várható, hiszen jelentős beruházást valósít meg 2024-ben a FLEX autóipari üzletága. A részletekről Péter Ágotával, a cég magyarországi vezetőjével és Bajor László HR-igazgatóval a napokban egyeztetett, fogalmazott friss bejegyzésében a városvezető.

Okos közvilágítást építenek ki Zalaegerszegen

A város informatikai fejlesztéseiről is hallhattak tájékoztatót a képviselők a legutóbbi önkormányzati közgyűlésen. Az infokommunikációs projektek és a Smart City program megvalósítását tanácsnokként felügyelő Galbavy Zoltán által összeállított anyag egyebek mellett szólt az okos közvilágítás kiépítéséről. A városban még fellelhető 2953 darab hagyományos nátrium- és higanygőz, valamit kompakt fénycsöves közvilágítási lámpatest közül az első ütemben a legnagyobb fogyasztásúakat cserélik ki, összesen1296 darabot. A most zajló korszerűsítés a közlekedési csomópontok és az egyes városrészek egységes megvilágítottságára koncentrál. A fejlesztés részeként lecserélendő lámpatestek helyett meleg fényű LED-es világítótesteket szerelnek fel. Ezek vezeték nélkül, központilag vezérelhetők, erre a célra web-alapon működő HDMR Smart City rendszert hoznak létre. Ebbe lesz integrálható az AquaCity környezetében az a 75 világítótest is, amelyekre mozgásérzékelő rendszert telepítenek egy körzetvezérlővel. A központi távfelügyeleti felület alkalmas lesz a világítási rendszer teljes távvezérlésére mind egyedi, mind csoportos szinten.

A nagykanizsai Hevesi-iskola galériájában változatos kiállítások várják a közönséget idén

Nagykanizsán a Hevesi-iskola galériává alakított nagy aulájában 1990 óta rendeznek havonta cserélődő kiállításokat. Az újévtől már 34. alkalommal tartanak festményekből, grafikákból és képzőművészeti alkotásokból tárlatokat. Az intézmény azzal a nem titkolt céllal indította el a kezdeményezést, hogy barátságos, esztétikus, otthonos környezetet alakítsanak ki, mellyel befolyásolhatják az iskolába lépők viselkedéskultúráját. A nagykanizsai Lengyák István galériavezető pedagógus kiemelte: a kiállításokkal színvonalas, gazdag élményalapot adnak a gyerekek lelki, szellemi fejlődéséhez. Felkeltik a tanulók és a látogatók érdeklődését a művészetek, elsősorban a képzőművészet iránt. Az iskolában az elmúlt 33 esztendőben több mint 330 tárlatot rendeztek a festészet, grafika, szobrászat, fotóművészet, kerámia, történelem, iparművészet, valamint a népművészet különböző ágainak témakörében, közel 410 alkotó közreműködésével - összegzett Lengyák István. Az évet január 10-én Festéssel a mulandóság ellen címmel Halmi Norbert Sándor kiállítása nyitja.

Nagy sikere volt a keszthelyi újévi koncertnek

Szeretni kell! címmel rendezték meg Keszthelyen az újévi koncertet január elsején. A különleges zenei élményt Felföldi Gábor szervezésében a Festetics Zeneiskola tanárai, diákjai, valamint meghívott barátaik szolgáltatták a Balaton Színházban. A klasszikus zenék mellett filmzenék, operettmelódiák, örökzöldek és a legnépszerűbb Rock&Roll dallamok csendültek fel. Természetesen a humor sem maradt el az eseményen, ezt a tűzoltó és a művészek közötti párbeszédek szolgáltatták. A koncertre nagyon sokat készültek a fellépők, a rendezvény telt házas volt.