Kéményseprők a zalaegerszegi városházán

Több évtizedes hagyományt követve január 3-án, szerdán délelőtt kéményseprő köszöntötte városházi irodájában a megyeszékhely polgármesterét. A kéményseprői jókívánság megilleti a város minden polgárát, fogalmazott Balaicz Zoltán, hiszen mindenkinek fontos, hogy boldogan, sikeresen, de leginkább egészségesen töltse a 2024-es esztendőt is. Az elmúlt évekre visszatekintve nehéz időket éltünk át, koronavírus-járvány, egészségügyi korlátozások, orosz-ukrán háború, energiaválság, nyersanyaghiány, gazdasági válság köszöntött ránk. Ennek ellenére sikerült a város gazdálkodását, pénzügyeit, fejlesztéseit úgy alakítani, hogy végül mindezeken pozitívan jutott túl, tehát a kéményseprői jókívánságok beteljesültek, mondta a polgármester. A füstfaragók klasszikus öltözetébe bújva idén is Kerkai László, valamint a BM OKF Kéményseprő Ipari Szerv zalai vezetője, Kovács József tolmácsolta az újévi köszöntést.

Díjemelésre készül a 965 ingatlant kezelő zalaegerszegi LÉSZ Kft.

Az önkormányzati tulajdonú cégek 2024-re vonatkozó előzetes üzleti terveit is megtárgyalták a képviselők a legutóbbi, december közepén tartott önkormányzati közgyűlésen Zalaegerszegen. A LÉSZ Kft. esetében 2024-re vonatkozóan közel 750 millió forintos nettó árbevétel mellett 7 millió forint adózott eredmény került a képviselők által elfogadott üzleti tervbe. Ebben az is szerepel, hogy az év legnagyobb kihívása a növekvő költségek kigazdálkodása lesz. A legjelentősebb bevételt a bérlakások és helyiségekért beszedett díjak jelentik, amelyek 2021-ben és 2022-ben változatlanok voltak, míg 2023-ban történt 10 százalékos emelés. Ez évre a lakbéreknél 8 százalékos, míg a nem lakáscélú helyiségek esetében inflációkövető díjemelést terveznek. Mindez összességében még így is elmarad az elmúlt három év inflációjától. A cég 965 ingatlant kezel, ezekből 727 az önkormányzati lakás, a többi pedig garázs, pince, iroda, műhely. Ezen kívül 35 darab saját tulajdonú lakással rendelkeznek, melyeket piaci alapon adnak bérbe.

Fotópályázat a nagykanizsai óvodában

A kiskanizsai városrész Pipitér tagóvodája Gyermekszemmel a világ címmel fotópályázatot hirdetett. A gyerekek a fényképeket szüleik segítségével készíthetik el, az alkotásokat március 14-ig várják az intézményben. A környezeti nevelés és a digitális kultúra kapcsolatát állították a pályázatuk fókuszába, s kíváncsiak a kettő fúziójából létrejövő kreatív alkotásokra. Mint ismert, a Pipitér tagóvoda a Madár- és Állatbarát óvoda cím birtokosa, ennek szellemisége áthatja nevelőmunkáját. Az intézményben évek óta nagy szerepet kap a környezeti nevelésen belül az állatvédelem, de beépítik a mindennapokba a felelős állattartás alapelveit is. Közös érdekük az állatvédő szemlélet kialakítása, a gyerekek tudásának kiszélesítése, empatikus képességeik magasabb szintre emelése, hogy ezáltal etikus állattartásra, állatvédelemre ösztönözzék őket.

Tavaly több beruházás kezdődött vagy épp befejeződött Keszthelyen

Folytatódik a tervszerű, a város hagyományaihoz is illeszkedő fejlesztő munka Keszthelyen, fogalmazott az újévköszöntő fogadáson Manninger Jenő polgármester. A városvezető kijelentette, 2023 is nehéz év volt, amelyben számos racionalizálási intézkedést kellett meghozniuk, ám emellett több beruházás is befejeződött, vagy éppen elkezdődött – s nem csupán a városban, hanem például a Festetics-kastélyhoz kapcsolódóan is. Kiemelte, tavaly nőtt a Keszthelyen töltött vendégéjszakák száma, és ezzel a város visszakerült Magyarország turisztikai térképére. A Balaton Színházban tartott rendezvényen dr. Sifter Rózsa, Zala vármegye főispánja arról is beszélt, eseménydús esztendőt hagytunk magunk mögött, s 2024-ben is lesz teendő bőven, hiszen választási év van előttünk, és nemcsak az önkormányzatok, hanem az Európai Parlament összetétele is megváltozhat, fogalmazott dr. Sifter Rózsa, hozzátéve: az elmúlt esztendő egy jó hír bejelentésével zárult, a kormányzati döntés szerint folytatódik az M76-os út építése.