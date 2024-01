A cél a Z- és az Alfa-generáció megnyerése a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban 2024-ben is folyamatosan szervezik a bemutató órákat és foglalkozásokat. A közel 350 ezres állomány értékes régebbi és friss darabjai mellett a munkatársak a modern technológiát és innovatív ötleteiket is bevetik, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését az olvasás és intézményegységeik iránt. Tóth Renáta igazgató elmondta, tavasszal szeretnék megnyitni Makerspace Műhelyüket, hiszen két sikeres, a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott pályázatot is elnyertek, ami lehetőséget biztosít eszközvásárlásra és arra, hogy szélesebb körben tartsanak foglalkozásokat. Ugyanakkor markánsabban fordulnak a középiskolások felé, nekik rendhagyó irodalomórákat terveznek, ezek keretében akár az érettségi tételekben szereplő kortárs szerzőkkel találkozhatnak. Újdonságként ugyancsak a középiskolások számára irodalmi, önismereti tréninget hirdettek, melynek vezetésére Kajtár Krisztina irodalomterapeutát kérték fel.

Jótékonysági gálát rendeztek Zalaegerszegen az izraeli árvák javára

A tavaly október 7-i terrortámadás miatt Izraelben árván maradt gyermekek támogatására rendezett jótékonysági gálát vasárnap este az egykori zsinagógában, a városi hangverseny- és kiállítóteremben a Béke-Shalom Magyar-Izraeli Baráti Társaság. A zalaegerszegi szervezet vezetője, Siklósi Judit arról számolt be, hogy a felajánlásokból közel 1,6 millió forint gyűlt össze, ennek kétharmada került a gyűjtőgömbbe a gálaesten. A kiemelkedő támogatást nyújtók számára köszönő oklevelet adott át Siklósi Judit, illetve Kovács László, a kéttucatnyi szervezetet tömörítő Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége elnöke, valamint Szedő Miklós, a Keren Hayesod Hungária Alapítvány kuratóriumi elnöke. Utóbbi szervezet közvetítésével juttatják el Izraelbe az anyagi segítséget. Az esten fellépett a Zalaegerszegi Vegyeskar, Kovács Kata karnagy vezényletével zsidó dalokat énekeltek. Ezt a Sabbathsong Klezmer Band műsora követte, amelynek első részét a vegyeskarral közösen előadott dallal, a Havana Gilával zárták. Az est második felében az 1998-ban Budapesten megalakult Sabbathsong Klezmer Band adott koncertet.

Keszthely 8,7 milliárd forintból gazdálkodhat az új uniós pénzügyi ciklusban

A most induló uniós pénzügyi ciklusban 8,7 milliárd forint támogatásra pályázhat Keszthely. Ebből a forrásból a város kilenc projektet tervez, ezekről már korábban döntött a testület. Manninger Jenő polgármester elmondta, e keretből például körforgalmat terveznek a Lovassy és az Apát utca kereszteződésében, amely várhatóan 2025-ben készül el. A strand hátsó parkolóját 170 férőhelyesre bővítik, továbbá a Balaton-part déli sétányán egy tanösvényt alakítanak ki. Belterületi utak javítására 900 millió forintot terveznek, kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése 650 milliót szán a város, és hasonló nagyságrendben a belváros, illetve a zámori városrész csapadékvíz-elvezetésének korszerűsítését is szeretnék megvalósítani a következő esztendőkben. Ezen kívül 140 milliót terveznek a Sirius Hotel és a Royal Homes előtt lévő sétány fejlesztésére. A Városi strand mellett korzót, a Balaton Színháznál pedig egy vendégfogadó teret alakítanának ki, utóbbit főként a konferenciaturizmus fejlesztése érdekében.

Politikai adok-kapok és érdemi döntések a nagykanizsai közgyűlésen

Az idei év első közgyűlése sem volt mentes a politikai adok-kapoktól Nagykanizsán, jóllehet a testület számos érdemi kérdésben is döntést hozott. A Kanizsa Kulturális Központ vezetői posztjára ketten jelentkeztek, amit Kovácsné Mikola Mária nyert el a következő öt évre. A testület döntött a szeptember 13-14-re tervezett Bor- és Dödöllefesztivál megrendezéséről. A szervezési feladatokkal közvetlenül a Kanizsa Kulturális Központot bízták meg. Ismét napirendre került a Rózsa utcában lévő, Bálits Károlyról elnevezett vívóterem korszerűsítési és bővítési ügye. Mint elhangzott: a korábbi elképzelések helyett egyelőre a vívóterem energetikai modernizációjára kerülne sor, illetve az önkormányzat elvi hozzájárulást adott egy későbbi bővítéshez is. A közgyűlés már korábban határozott arról, hogy a Honvéd Kaszinó épületét integrálja a város kulturális intézményrendszerébe, ám a további működés feltételeihez, az áprilisi fenntartóváltáshoz számos egyéb technikai és gyakorlati feladatot kell még megoldani. Ezekről is döntött csütörtöki ülésén a testület.