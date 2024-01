Zalaegerszeg is csatlakozott az európai és országos méhnyakrák elleni kampányhoz

Gyöngykarkötőket készítettek az európai méhnyakrák megelőzési hét alkalmából a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban. A programot az „Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány szervezte, amelynek fővédnöke ezúttal is Balaicz Zoltánné volt. A rendezvényre a PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjának gyógytornászhallgatói képeket is készítettek, amit a tervek szerint az onkológiai osztályon állítanak ki. Dr. Császár Gabriella adjunktus, az egyetemi központ igazgatója elmondta, második alkalommal vesznek részt a programban. Mint fogalmazott, a megelőzés a lényeg, mert ha már baj van, gyakorta csak küzdelmes kezelések árán tudnak segíteni. Az időben történő diagnosztizálás és az időben elkezdett kezelés viszont eredményes lehet. A zalaegerszegi gyöngyfűzőket Salamon Adrienn, az „Együtt Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány elnöke is köszöntötte online bejelentkezésében. A Mályvavirág Alapítvány méhnyakszűrés folyamatát bemutató, Gyöngy-percek című szóróanyagát is kiosztották a rendezvényen.

Családi napot tartottak a Griff Bábszínházban

Családi napot tartottak a Griff Bábszínházban a hétvégén. Az immár hagyományosnak nevezhető, évente többször megrendezett programon most is a környezet védelme került a játékok középpontjába. Szücs István, az intézmény igazgatója elmondta, hogy pár éve pályázati támogatás segítségével hozták létre a Négy égtáj névre keresztelt játszóterük ügyességet fejlesztő eszközeit, mégpedig a kecskeméti Tintaló Társulás közreműködésével. Utóbbi társulás, Sisak Péter és Sipos Katalin is eljött a családi napra, és elhozta a 25 nézőt befogadó Minicirkuszt, ahol négy előadáson fogadták a “kisméretű nagyérdeműt”, azaz a gyermek közönséget, de persze a kíváncsi felnőttek is befértek. Az egész napos programban a Griff három bábelőadást is kínált az érdeklődőknek, akik szép számmal érkeztek, és a nézőtér minden alkalommal megtelt, köszönhetően a repertoárnak, ami a legkisebbektől az iskoláskorig kínált mesés történeteket. Az előadások között a gyerekek rajzolhattak, kézműveskedhettek is.

Változatos egyetemi képzési kínálat a nagykanizsai kampuszon

A Pannon Egyetem Nagykanizsa-Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központjában nyílt napot tartottak a közelmúltban, melyen az érettségi előtt állókat tájékoztató előadások várták a szakokról, a felvételi változásokról, a pluszpontokról és a duális képzésről. A vendéglátó egyetemi központ részéről Holczinger Tibor oktatásért és tudományos ügyekért felelős főigazgató-helyettes elmondta, az informatika, a gazdasági és vizes szakirányok oktatói tudományos és ismeretterjesztő, érdekes beszámolókkal készültek. Nagykanizsán kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás és mérnökinformatikus felsőoktatási szakképzés áll rendelkezésre a diákok számára, folytatta a főigazgató-helyettes. Az alapképzések közül választható: a vízügyi üzemeltetési mérnök, az üzemmérnök informatikus, a turizmus-vendéglátás, a gépészmérnök, a mérnökinformatikus, a kereskedelem-marketing, valamint a fenntartható és körforgásos turizmus angol nyelven.Az aulában a kanizsai mellett bemutatkozott még a veszprémi, valamint a zalaegerszegi egyetemi központ is.

Keszthely kiválóságait ünnepelték a hagyományos gálán

Keszthely sportolóit ünnepelték s köszöntötték a hagyományos év eleji gálán, amelyen a város vezetői 13 díjat, oklevelet adtak át. Az emberi erőforrások bizottságának hagyományos rendezvényén Manninger Jenő polgármester kiemelte, a sportolók közössége egy nagy család, s öröm, hogy Keszthelyen sok a sikeres egyesület és sportember. Csótár András, a bizottság elnöke arról beszélt, a sokszínűségben közös jellemvonás, hogy mindannyian elkötelezettek a sport és Keszthely ügye iránt. A gála megszervezését ezúttal is segítette Nemes Klára képviselő, a város díszpolgára, dr. Iglódi Endre pedig Keszthely sporthagyományait és jelenlegi sikereit méltatta, megemlítve, hogy a városhoz kötődő versenyzők idén ott lesznek a labdarúgó-Eb-n, az ötkarikás játékokon s a paralimpián is. A Város sportjáért-elismerést dr. Kardos József, a Keszthely Városi Diáksport Egyesület elnöke s atlétikaedzője, a legjobb trénernek járó díjat Keczeli Zoltán, a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub elnöke, sportszakmai vezetője vette át. A felnőtt férfiak között Péter Benedek triatlonos és atléta, a nők mezőnyében pedig Major Veronika sportlövő olimpikon kapta meg a rangos elismerést.