450 millió forintból újult meg a pszichiátriai osztály Zalaegerszegen

A pszichiátriai ellátás minden szegmense méltó körülmények közé került a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban, hangsúlyozta az intézmény főigazgatója a pózvai telephelyen lévő, infrastrukturális és belsőépítészeti felújításon átesett pszichiátriai osztály ünnepélyes átadásán. Dr. Gasztonyi Beáta úgy fogalmazott, ezt hosszú folyamat előzte meg több mérföldkővel. Az első 2015-ben volt, akkor a rehabilitációs és a nappali ellátás újult meg a pózvai telephelyen. 2021-ben a gyermek- és ifjúsági pszichiátriai ellátást átköltöztették a kórház Kossuth utcai épülettömbjébe, ahol otthonos és barátságos környezetet biztosítottak a gyerekeknek. A pózvai telephelyről 2022 szeptemberében a felnőtt járóbeteg-szakrendelést is áthelyezték ide. A modernizálására az Országos Kórházi Főigazgatóság EFOP-projektje biztosított 450 millió forintot. A kórház egyes pótmunkákra közel 9 millió forintot fordított. A betegeket a közeljövőben költöztetik vissza a már megújult osztályra a szomszédos épületből.

VITRIN kiállítás a Hevesi Sándor Színházban

Február 10-ig látogatható képzőművészeti tárlat nyílt a Hevesi Sándor Színház nézőtéri előcsarnokában, amely a zalai művészeket tömörítő VITRIN Kortárs Képző- és Iparművészek Társasága tagjainak alkotásait tárja a közönség elé. A VITRIN Egyesület évente egy-két nyilvános seregszemlén mutatja be, hogy a főleg zalaegerszegi tagok milyen munkát végeznek az adott évben, a kiállítás a város számára is látleletet ad az egyesületi létről. Budaházi Tibor festőművész, a Vitrin-csoport elnöke elmondta, 2016-ban szerveződött újjá a zalai művészközösség, amely ebben a formában a Zala’Art egyesület utódja. A vezetői feladatokat kezdettől ellátó festőművész felelevenítette azt is, hogy a ’80-as évek második felében fogalmazódott meg Zalaegerszeg képzőművészeinek határozott igénye a szervezett keretek között való együttműködésre, munkára, mivel a nagy országos szervezetek már egyre nehezebben tudták teljesíteni az alkotók elvárásait. A tagok közül a 2024-es bemutatkozásra 13-an juttattak el művet a kiállítás szervezőihez.

A Covid megmutatta, milyen sebezhető világban élünk - virológus előadása Nagykanizsán

A Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) középiskolásoknak szóló tehetséggondozó programjának egyetlen Zala vármegyei bázisán a nagykanizsai Batthyány-gimnáziumban tartott előadást dr. Kemenesi Gábor virológus. A Junior Prima-díjas magyar biológus, víruskutató, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa, az egyetem falai között működő Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai laboratóriumának munkatársa is. Ezúttal Víruskutatás a klímaválság tükrében címmel beszélt az érdeklődő fiataloknak Nagykanizsán. Dr. Kemenesi Gábor szerint rendkívül lényeges, hogy a diák megtalálja a motivációt és az ehhez tartozó egyensúlyt, vagyis azt, hogy miképp tartsa fent az állandó érdeklődését az adott tudományággal kapcsolatban. A kutatólétben benne van a figyelem, kitartás és valóban komoly hivatástudattal kell rendelkeznie annak a diáknak, aki ezen a vonalon indul el.

Idén is megszentelték a Balatont Keszthelyen görögkatolikus rítus szerint

Idén is megszentelték a Balatont Keszthelyen görögkatolikus rítus szerint az ortodox vízkereszt ünnepén, amelyet a Julián-naptár szerint január 19-én tartanak a keleti keresztény egyházakban. A Fő téri Magyarok Nagyasszonya-templomban dr. Arsenios Kardamakis ausztriai metropolita, Magyarország és Közép-Európa exarchája isteni liturgiát mutatott be, majd a közösség, hagyományos módon zenével és énekszóval a Balaton-partra vonult, ahol az egyházi vezető megszentelte a tavat, Isten áldását kérve a természetre és az emberekre is. A szertartás – amelyen részt vettek a görögkatolikus egyház fenntartásában működő Család Általános Iskola diákjai és pedagógusai – ezúttal is sok érdeklődőt vonzott. A görögkatolikus pap felidézte, a vízkereszt a keleti egyházak egyik legfontosabb ünnepe, hiszen ilyenkor Jézus megkeresztelkedésére emlékeznek. Keszthelyen ezúttal hatan vállalkoztak arra, hogy a 1,5 fokos vízben beúsznak a Balatonba dobott feszületért és a partra hozzák azt.