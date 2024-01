Megírták szombaton a központi középfokú felvételit Zalaegerszegen is

Szombaton országszerte 537 helyszínen több mint 72 ezer diák írta meg a központi középfokú felvételi vizsgáját, ebből 55 ezren a 9. évfolyamot, több mint 10 ezren a hat évfolyamos gimnáziumot, közel 7 ezren pedig a nyolcosztályos képzést célozták meg, valamint a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkeztek. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban 151 fő írt, közülük 83-an a nyolc osztályos képzésre szeretnének menni. A Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 205 fő, közülük 152 fő a 9. évfolyamra, 53 fő pedig a hatosztályos képzésre jelentkezők, az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI-ban pedig 113 fő írta meg a felvételit, utóbbi helyszínen csak a 9. évfolyamra jelentkezők. Schneider János, a Zrínyi-gimnázium igazgatója elárulta, képzéseikre általában két és félszeres, háromszoros a túljelentkezés.

Premier utáni fogadást tartottak a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban

Pénteken este mutatták be a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban Moliere Tartuffe című színművét, melyet Farkas Ignác Jászai-díjas színművész állított színpadra, a főszerepekben Szakály Aurélt, Kiss Ernőt és Pap Lujzát láthatta a közönség. Az előadás után a hagyományos premierfogadáson a teátrum igazgatója, dr. Besenczi Árpád köszöntötte a nézőket, a város vezetőit, politikusait és a színház támogatóit. Hangsúlyozta, kifinomult előadást hoztak létre a társulat művészei, a darab üzenete pedig ma is érvényes gondolatokat hordoz. Szólt arról is, hogy a közeljövőben melyik színházi seregszemlére hivatalos a zalaegerszegi Indul a bakterház című produkció, s invitálta a jelen lévőket a februári és a márciusi bemutatókra. A Tartuffe előadást a Lambda Systeme Kft. támogatta.

A magyar kultúra napja Nagykanizsán

A nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban a magyar kultúra napja alkalmából csütörtökön Tóth Auguszta Jászai Mari-díjas színművész önálló estjét láthatta a közönség. Az eseményen Kámánné Szép Terézia, a vendéglátó VOKE Kodály Zoltán Művelődési Központ igazgatója szólt a magyar kultúra napjának jelentőségéről. Kiemelte: Kodály szellemisége áthatja az intézményük falait, ezért számukra a kultúra ápolása napi feladat és kötelesség. Az értékek továbbadása pedig olyan szeretetmisszió, melyre mindenkinek szüksége van a mai rohanó világban. Ezt követően Balogh László polgármester szólt a közönséghez. Elmondta: Himnuszunk és egyben a magyar nemzet születésnapját ünneplő magyar kultúra napja a láthatatlan hagyománynak, közösségi történetnek és hitnek ad hangot. A Nemzeti Színház művésznője, Tóth Auguszta „Mezei Mária – Hoztam valamit a hegyekből” című egyszemélyes darabját sok zenével, humorral és iróniával fűszerezve mutatta be.

Konferencia Keszthelyen a tradíció, érték és a biztonság jegyében

Immár harmincharmadik alkalommal rendezték meg a Keszthelyi Növényvédelmi Fórumot, amely az agrárium e szegmensének rangos találkozóhelye, hazai és nemzetközi szaktekintélyek részvételével. A háromnapos program helyszíne a MATE Georgikon campusa volt, ahol előadások sorjáztak például a biológiai növényvédelemről, virológiai kutatásokról, a facéliavetések gyomnövényzetéről s az agrártámogatásokról vagy éppen a Növényorvosi Kamara jövőbeni terveiről. A megnyitón prof. Posta Katalin, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektorhelyettese kijelentette, a növényvédelmet élethivatásként választók számára e szakterület biztos megélhetést ad, a MATE pedig a növényorvos képzés tekintetében itthon piacvezető, az erre a képzésre jelentkezők 75 százaléka az agráregyetemen szerzi meg tudását, végzettségét. Dr. Rózsa László, a Georgikon campus főigazgatója arról beszélt, a gróf Festetics György szellemiségében működő, 226 éves intézmény élő tradíciót jelent a magyar agrár-felsőoktatásban.