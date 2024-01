A zalaegerszegi Czukorka lett a legjobb a cukrászdák és kávézók között

Az „Év legkedveltebb vendéglátóhelye 2023” zalaegerszegi verseny cukrászda és kávézó kategóriájában a Czukorka kézműves sütödét választották az internetes szavazók a legjobbnak. A homlokzatra helyezhető táblát a napokban nyújtotta át Balaicz Zoltán polgármester Simon Tamás és Bognár Melinda tulajdonosoknak. A kézműves finomságok a zalaegerszegi családi vállalkozásban, Melinda nagymamájának receptjei alapján készülnek. Mint mondták, nagyon minimálisan térnek el a régi receptúráktól, csak amit az alapanyag megkíván. Tervben van a gyümölcsöskert bővítése, hogy minél több saját készítésű lekvár kerülhessen az édességekbe. Megköszönték a szavazók bizalmát, az elmúlt öt évben számos országos elismerést kaptak, a helyi díjnak pedig ugyanúgy örülnek, mondták. A kávézók, cukrászdák kategóriájában idén 1497 szavazat érkezett. A legtöbben a Czukorka készítményeit, a családias hely hangulatát, kiszolgálását ítélték a legjobbnak. Második helyen a Sütibarlang Rétesház, a harmadikon az Esztrol süteménybolt végzett, negyedik az Exkluzív Desszert, míg ötödik a Kávélabor lett.

Zalaegerszeg valóban zöld, elsők között a rangsorban

Zalaegerszeg a hazai vármegyeszékhelyek rangsorában a 4. helyet foglalja el az önkormányzati tulajdonú zöldterületek arányát tekintve. Ez is kiderül a Központi Statisztikai Hivatal 2022-re vonatkozó, nemrég kiadott környezeti helyzetképéből. Az első helyet Pécs foglalja el, ahol az önkormányzati zöldterületek aránya a város területéhez képest 6,5 százalék. Budapest a második helyezett 4,6 százalékkal, Székesfehérvár a harmadik 2,5 százalékkal Zalaegerszeg pedig 2 százalékkal a negyedik helyet foglalja el. Nem sokkal maradt le a zalai megyeszékhelytől Tatabánya A település területének 1 százalékát sem teszi ki az önkormányzati tulajdonú zöldterületek aránya Kecskeméten, Szolnokon, Veszprémben, Szekszárdon és Debrecenben, írja a KSH.

Hiánypótló kiadványt mutattak be Nagykanizsán

Bolf László "Sargyú" Gyógynövényeink a Kárpát hazában címmel mutatta be legújabb könyvét Nagykanizsán a Halis-könyvtárban. A szerző előadáson beszélt a kötetről. Mint mondta, egyszerű parasztgyerekként tekint magára, aki a bibliotékában tizedik éve meridiántornát tart, mellette több, a testtel és lélekkel foglalkozó képesítést szerzett az évek folyamán. A szerző arról is tájékoztatott, hogy a Kárpát hazában van a legtöbb és legjobb minőségű gyógynövény, Nagykanizsa környékén 15-20 kilométeres sugarú körben négyezerféle gyógynövényt lehet találni, míg a világon kétszázezret különböztetünk meg. A könyvbe most 110 darab, kizárólag vadon szedett gyógynövény került, ezeket többnyire a Kis-Balaton lecsapolt medrében, a kiskanizsai repülőtér és nagykanizsai lőtér környékén gyűjtötte. A kiadványban igényes rajzokon láthatók a gyógynövények, illetve recepteket lehet találni a felhasználásuk módjára.

Keszthelyi diákok munkáiból készült a Viharfelleg című antológia

Az év elején hagyományteremtő szándékkal megjelent a Viharfelleg, szilvalekvár című antológia, amelyben nyolc keszthelyi s hévízi diákalkotó irodalmi-képzőművészeti munkáival találkozhat az érdeklődő. Szemes Péter irodalomtörténész, a kötet szerkesztője ennek kapcsán kijelentette, e kiadvánnyal folytonosságot kívántak teremteni, s felmutatva az értékeinket. Az írás mesterség is, amelynek szabályait éppúgy meg kell tanulni, törvényszerűségeit ismerni kell, legyen szó versről vagy prózáról. A folytatás tervével most első alkalommal megjelent diákantológia nyolc ifjú szerző alkotásait közli, ők a Bibó, a Vajda, a Premontrei és a VSZK tanulói. A kötet ezúttal huszonnyolc művet tartalmaz, verseket, novellákat, grafikákat. A címe Bencze Lilien Alexa Számok szonettje című verséből való, amely a fenyegető külvilágra, a rosszra és az otthonosságra, a főként a szerelem s a szeretet jelentette biztonságra s a jó jelenvalóságára utal.