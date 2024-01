Immár 28. alkalommal tartottak polgármesteri évindítót Zalaegerszegen

Zalaegerszeg nagy célt tűzött ki maga elé, miszerint a Dunántúl meghatározó, térségi szereppel rendelkező vármegyeszékhelye legyen. Balaicz Zoltán polgármester fogalmazott így az immár 28. alkalommal, négy év kihagyás után ismét megrendezett polgármesteri évindító rendezvényen az Arany Bárány Szálloda dísztermében. A találkozón a város életében fontos szerepet játszó cégek, intézmények, szervezetek vezetői, egyházi méltóságok vettek részt, miközben a városvezető értékelte a 2023-as évet és bemutatta a 2024-es célokat. Balaicz Zoltán kiemelte: a nehézségek ellenére az elmúlt években is tovább erősödött a helyi gazdaság, és újabb munkahelyek jöttek létre. A Kovács Károly városépítő program keretében több mint száz helyen épültek vagy újultak meg utak, járdák, parkolók, közművek. Ilyen volumenű fejlesztésre évtizedek óta nem volt példa. Mostanra majdnem minden orvosi rendelő, szociális intézmény, bölcsőde, óvoda, iskola megújult, és elkezdődött a Zrínyi-gimnázium felújítása is. Az európai energiaválság hatásait jól kezelték. Megszorítások helyett számos energiahatékonysági fejlesztést valósított meg Zalaegerszeg, mondta a polgármester. A rendezvényen Berkes Dániel és tanítványai adtak műsort, majd Vigh László országgyűlési képviselő pohárköszöntője után kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este.

Napraforgó műhely a zalaegerszegi Apáczai-tagkönyvtárban

Kézműves családi délelőttöt tartottak a zalaegerszegi Apáczai Csere János Tagkönyvtárban szombaton. A Napraforgó műhely ez évi első foglalkozásán a telet megidézve papírpingvineket készítettek a gyerekek. A Kertváros lakótelepi könyvtáraként az itt lakó családok igényeit szolgálják ki, többségüket, időseket, fiatalokat és gyerekeket a könyvtár beiratkozott tagjaiként tarthatják számon, mondta Kocsisné Sipos Rozália részlegvezető. Számos hétvégi szabadidős elfoglaltságot kínálnak. Ezek egyike a Napraforgó műhely, a tematikus kézműves foglalkozásokat minden hónap második szombatján tartják. Ezen kívül folyamatosan szerveznek óvodásoknak, általános és a középiskolás diákoknak könyvtári órákat és más foglalkozásokat. A kézműves foglalkozásaikkal végigkövetik az évszakokat, a különféle ünnepeket, a népszokásokat. Februárban már a farsang köré szővik a témákat, tette hozzá Kása Bernadett, a foglalkozások vezetője, a csácsi Gábriel József Fiókkönyvtár munkatársa.

Sakk, játékos papírszínház és kalandozás a digitális tudománytárban a nagykanizsai könyvtárban

A nagykanizsai Halis-könyvtárban szombatonként azokat a látogatókat is várják, akik nem csupán könyvet kölcsönözni érkeznek. Január 13-án, szombaton ismét minden korosztály megtalálhatta a számára legjobb időtöltést. Kardos Ferenc könyvtáros a Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást tartotta, kezdőket és haladókat egyaránt szívesen látnak sakkozni. Krasznai Bertalan könyvtáros az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásait mutatta be. Ez kiváló lehetőség régi folyóiratok, dokumentumok, újságok olvasására. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes a könyvtárban. A gyerekeknek Szabó Eszter könyvtáros a Mesés papírszínház keretében klasszikus és kortárs papírszínházi mesékkel készült. Kardos Ferenc vezetésével ismét volt Tarnóczky klub. Erre a programra továbbra is várják a régi kanizsai képeket és dokumentumokat a látogatóktól, akiknek adománya ezáltal a város történeti emlékezetének részévé válhat.

Ima az iskoláért, a diákokért és szüleikért Keszthelyen

Megszentelték a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola épületét, tantermeit és közösségi helyiségeit. A keszthelyi Ranolder-iskolában már hagyomány, hogy Tál Zoltán plébános, az intézmény lelki igazgatója az épületre, annak helyiségeire s a diákokra, pedagógusokra kéri Isten áldását. Ezúttal Mokos János, a Fő téri templom káplánja is vele tartott, hogy könyörögjön a diákok sikereiért, családjuk egységéért és az iskola további biztos működéséért. Eleink úgy tartották, s ebben hisz a mai kor katolikus embere is, hogy a vízkeresztkor megszentelt víz elűzi a gonoszt. Ez a szertartás, akár közösségben vagy éppen családban, alkalmat teremt arra is, hogy a papok beszélgessenek a hívekkel. Az áldás az egyház ősi ajándéka, ilyenkor tudatosítjuk magunkban, hogy minden jó forrása maga Isten, mondta Tál Zoltán, a Magyarok Nagyasszonya-templom plébánosa,

a Ranolder-iskola lelki igazgatója.