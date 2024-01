Miénk itt a tér 16 perce

Téli vásár – győz a kereskedelmi marketing

Alighogy túléltük a karácsonyi nagybevásárlást, jött a nem megfelelő, vagy méretre nem igazán jó ajándékok cseréje, és aztán elkezdődött a téli vásár is. Igen. Ilyenkor az üzletek leárazzák a tavalyról megmaradt árukészletet. Ha okos lettél volna, akkor most vennéd meg azt a méregdrága pulóvert ötven százalékkal olcsóbban, amit két héttel ezelőtt csomagoltál be a karácsonyfa alá. De nem vagyunk okosak, és győz a kereskedelmi marketing.

Nagy Betti

Téli vásár Zalaegerszegen 1991 januárjában, Mészáros T. László fotója Fotó: ZH-Archívum

A Zalai Hírlap 1986. február 17-ei tudósításából megtudhattuk: „Minden üzletben maradt még kedvezményes áru. Zalaegerszegen a Centrum Áruházban még bőséges a kötött divatáru választék. Van még jócskán bakfis télikabátból, kamasz dzsekiből és steppelt bakfisnadrágból. Érdemes még körülnézni a nadrágok pultjánál, bársonyból és düftinből – főleg a gyerekek részére –olcsón beszerezhetők e ruhadarabok. (…) Az Ifjúsági Áruházban bőségesen akad a negyven százalékkal olcsóbb szőrméből, valamint kötött sapkából, kesztyűből, sálból. Szép a választék kötöttáruból és flanel fiú ingekből. Lényegesen olcsóbb az orkánoverál, s minden méretben kapható meleg pizsama. (…) A kanizsai Dél-Zalai Áruházban elégedettek a téli vásár sikerével, hiszen a zord időjárás ellenére a tavalyihoz hasonló forgalmat bonyolítottak le. A legnagyobb érdeklődés az első két napon mutatkozott meg, míg a legkevesebben a második hét elején keresték fel az áruházat a havazás miatt. (…) A keszthelyi téli vásárra is rányomta bélyegét a kedvezőtlen időjárás: az üzletek forgalma megcsappant. A 600 ezer forintos árukészlettel indult Mini Centrumban az áruk kétharmada elfogyott. Hiányoztak a pultokról a keresett gyermek, női és férfi meleg alsóneműk, kesztyűk. A 200 ezer forintot kitevő készleten belül főként kötöttárukból válogathattak a meghosszabbított vásár hátralevő egyhetes időszakában a vevők." Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk fotókat az 1980-1990-es évek téli vásárairól.

Téli vásár Fotók: ZH-Archívum

