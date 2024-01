Gyenesdiás, a fejlődő nagyközség 39 perce

Tavaly nőtt a lakosság és a vállalkozások száma is a településen

Tavaly nőtt a lakosság és a vállalkozások száma is, emellett több százmilliós beruházások, fejlesztések valósultak meg Gyenesdiáson, s a turisztikai adatok is kiválóan alakultak. Erről is beszélt Gál Lajos polgármester a település újévköszöntő fogadásán.

Péter B. Árpád Péter B. Árpád

Az elmúlt év és a jövő sikereire is koccintott Nagy Bálint és Gál Lajos Fotó: Halász Gábor

A gyenesdiási strandok nyáron telt házzal üzemeltek, de a turizmus mellett a helyi gazdaság is egyre erősödik, hiszen ma már 860 vállalkozás működik a településen, egy részük a 25 hektáros ipari parkban. Tavaly új fogászati magánpraxis létesült, és már építik azt a nyomásfokozót, amely több száz család zavartalan vízellátását biztosítja majd. – Vannak olyan eredmények, amelyek túlmutatnak az önkormányzati sikereken, ezeket vállalkozóknak, civil szervezeteknek köszönhetjük – szögezte le a település első embere. – Hisszük és tapasztaljuk: egységben van az erő, s ha egymást segítik a különféle szektorok, akkor abból nagyon sok eredményt ki lehet bontani. Számos olyan fejlesztésünk volt, amit több száz millió forint értékben vállalkozók valósítottak meg, emellett persze önkormányzatunk is több sikeres pályázaton van túl. A Gyenesdiás Nagyközségért-díjat ezúttal Pék András, Pékné Orbán Julianna és dr. Vajda Gábor vette át, mögöttük Nagy Bálint (középen), Gál Lajos (balról) és a képviselő-testület tagjai

Fotó: Halász Gábor Gál Lajos szerint Gyenesdiás mindennapjait és fejlesztéseit az ökotudatosság és a családbarát szemlélet jellemzi, és jól jelzi a település fejlődését, hogy az elmúlt esztendőben tovább nőtt a nagyközség adóerőképessége, ami az önerős fejlesztések biztos alapját is adja. Mindez pedig vonzóvá teszi Gyenesdiást, ahol ma már több mint 4450-en élnek. A polgármester szerint az összefogás erősíti a települést, a térséget és a helyiek identitástudatát is. Minden találkozás fontos, ahol mód nyílik a helyiekkel beszélgetni, tapasztalatot cserélni, mondta lapunknak Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő, hozzátéve: 2023-ban sok váratlan nehézséggel kellett szembenéznie mindenkinek, de „összességében nem zártunk rossz évet”. A térségi összefogás is jól működik, b-j Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere, Nagy Bálint és Gál Lajos

Fotó: Halász Gábor – A térségben nagyon sok fejlesztés indult vagy készült el, de talán a legfontosabb, hogy mindez összefogással, együttműködésben. Igaz ez az önkormányzatokra, a helyi vállalkozásokra, polgárokra, civil szervezetekre. A legtöbb, amit 2024-re is kívánhatunk a jó egészség mellett, hogy ez az együttműködés és közös gondolkodás megmaradjon – összegzett Nagy Bálint. Az újévi fogadáson Gyenesdiás Nagyközségért-díjat vett át dr. Vajda Gábor, a település háziorvosa, illetve Pék András és Pékné Orbán Julianna. Ők kulturális értékteremtő tevékenységükért kapták a rangos elismerést.

