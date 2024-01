Bár találkoztunk olyan társasággal is, akik a kedvenc kocsmájukba igyekeztek, de szerettek volna még koccintani néhány ismerősükkel a téren. Ők elmondták: Nagykanizsán évek óta jó hangulatban telik a szabadtéri szilveszter, ami annak is köszönhető, hogy az adventi vásár után is maradnak a vendéglátóhelyek és lehet koccintani akár forralt borral is. Hangulatos és bensőséges a hangulat, amire a nagykanizsaiak igazán büszkék lehetnek.

Viszont találkoztunk olyanokkal is, akik morgolódtak amiatt, hogy jóval éjfél előtt petárdáktól és tűzijátékoktól hangos a környék. Szerintük hiába a sok figyelemfelhívás, miszerint az állatokat, különösen a kutyákat zavarják az éles zajok, az emberek önző módon viselkednek. Egyikőjük, Anikó szerint az ilyen pirotechnikai eszközöket használók az új évben például megfogadhatnák, hogy sokkal empatikusabbak lesznek és megismerik az önzetlenség fogalmát.

Mások szerint ilyenkor a felhőtlen jókedvé a főszerep. Egy összetartó baráti társaság tagjai a hétköznapok szürkeségét feledtetve koccintottak egy sokkal jobb évre. A nagykanizsai Pálfi Patrícia, Klement Benjámin és Csárdi Dávid néhány üveg pezsgővel érkeztek a térre táncolni, mulatni.

- Megfogadom, hogy 2024-ben felelősségteljesebb ember leszek - jelentette ki Patrícia. - Ügyintézőként dolgozom egy cégnél, ahol szeretnék fejlődni. A srácokkal együtt szeretnénk még leszokni a dohányzásról, mert nagyon ártalmas.

Csárdi Dávid hozzátette: az új év mindig tartogat lehetőségeket, most a jogosítvány megszerzésére koncentrálok és szeretnék saját autót is.

Három hónapja alkot egy párt Merle Dávid és Molnár Veronika, akik szerették volna kettesben tölteni a szilveszter éjjelét, ezért választották az Erzsébet teret a kikapcsolódásuk színhelyéül.