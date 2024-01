A ZAOL Podcast adásának vendége továbbra is Szabó Siklódi Lia énekesnő, akivel ezúttal nem csak a munkáról, de a kikapcsolódás fontosságáról, az önbizalom természetéről, utazásokról, a jazzről és mindennapokról is beszélgetünk. Beszélgetésünket ezúttal is az általa előadott dalokkal színesítjük. Műsorunk harmadik részét itt hallhatják, a folytatást megtalálják a későbbiekben felületeinken.