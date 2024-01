Még szerencse, hogy Stájerország fővárosa, amúgy Ausztria második legnagyobb városa nincs tőlünk messze - cirka 100 kilométerrel közelebb van Zalaegerszeghez, mint Budapest. Első alkalommal a termelői piacára csodálkoztam rá, ezúttal viszont a Zalaegerszegi Kirándulást Kedvelő Nyugdíjasok Klubjával ünneplőbe öltözött óvárosát igyekeztünk becserkészni. Mázlival indult a projekt, Vass Karcsi állandó pilótánk maga is meglepődhetett: már első körben ideális parkolót talált autóbuszunknak, így a közeli Operaházat jelöltük ki indulási pontnak, gondolva, ha a szabadprogramon elkóborolnánk (értsd: eltévednénk) oda könnyen visszatalálunk, mert a zene felszentelt otthona Grazban olyan, mint egykoron Róma, minden út oda vezet, s onnét egy kis gyaloglás után már látjuk is a járgányunkat. Ausztria második legnagyobb operaháza több mint 100 éves neobarokk épület, kupolája messziről látható, mellette a Fénykard nevű acélszobor, amit állítólag a New York-i szabadságszobor ihletett. Maga az Operaház is megér majd egy külön misét, marad hát a bakancslistán, de szentül megfogadtam: előtte alaposan felkészülök, hogy ne csak nézzek, hanem tudjam is, mit látok. Igaz, idegenvezetőnk, a Graz városát a tenyereként ismerő Boncz Ferenc igyekezett kifoltozni tájékozottságunk hasadékait, de a magamfajta meg-megálló, bámész csapattag mindig a legfontosabb mondatokról maradt le.

Az első benyomás: Graz a fiatalok városa, az átlagnál több tízen-huszonéves vidáman bandázó ifjúval találkoztunk. Ami persze nem csoda, hiszen Stájerország közel 300 ezer lakosú székhelye nem protekció útján jutott az "egyetemi város" titulushoz, a négy egyetemén és két főiskoláján mintegy 60 ezer diák tanul (köztük több honfitársunk is). Már évszázadokkal ezelőtt is híres volt iskoláiról, a XVI. században még Johannes Kepler, a híres német csillagász is tanított ott matekot, amúgy e téren nekünk is akad dicsekedni valónk: 1598-tól a grazi university professzora volt Pázmány Péter is.

Graz óvárosát, történelmi központját és a Várhegyet az UNESCO 1999-ben felvette a világörökségi helyszínek közé; 2003-ban Európa kulturális fővárosának jelölték ki; 2011-ben pedig megkapták az UNESCO által alapított Dizájn városa címet (Budapest 2016-ban viselhette). Az óvárost nyugatról a Mura folyó, északról a Várhegy, keletről az egykori várfalak mentén gondozott zöld gyűrű, a Stadtpark karolja át. A legnagyobb része sétálóövezet, szinte háborítatlanul nézelődhettünk, bár a sürven járó villamosok miatt résen kellett lennünk. A központi tér a háromszög alakú Hauptplatz a Városházával, a fő utcája az onnét délnek tartó Herrengasse. A Hauptplatz a város fontos forgalmi csomópontja, a tér déli oldalán őrködik az impozáns neoreneszánsz Rathaus, a Városháza.

Kilátás a Schlossbergről a Murára, a városra az Alpok előhegyeivel és a távoli havasokkal

Fotó: Fincza Zsuzsa

A Hauptplatz-tól keletre tartó hangulatos óvárosi utcácska a Sporgasse és a Hoffgasse sarkán, a 22. számú házból közelíthető meg Graz legrégebbi belső tere, a Német Lovagrend gót árkádos udvara. A hegy fele zarándokolva a Városi Színház épülete után értünk a Dóm-negyedbe, a katedrálist III. Frigyes császár építtette udvari templomként. Az épület déli falán kis előtető alatt található a Stájerországot 1480-ban sújtotta, 3 csapást (pestis, törökök, sáskák) ábrázoló dombormű. A templom belső tere őriz néhány gótikus relikviát, de inkább a barokk kori átalakítások képét őrzi. A legértékesebb műkincse a Frigyes-kápolnában található Condrad Laib táblakép, de ehhez külön belépőjegyet kell váltani, így a következő grazi látogatás idejére halasztottuk. Akárcsak a dóm mellett lévő Mauzóleum és a Szent Katalin-templom megtekintését.

A pár lépésre lévő Burg, a grazi kastély egykor császári székhelyként szolgált, ma a stájer kormány főhadiszállása, gótikus, reneszánsz, biedermeier épületegyüttes. Ott is hagytunk bőven néznivalót, de az egyik nevezetességét, a kettős csigalépcsőt néhányunknak sikerült legyűrni, s felülről megörökíteni a híres udvart a szemben ékeskedő mauzóleummal és a székesegyházzal. A kettős csigalépcső (Doppelwendeltreppe) a késő gótikus kőfaragás remekműve. A "megbékélés" grádicsának is nevezik, két egymással szimmetrikus lépcsőből áll, ezek rövid időre "összeolvadnak", szétválnak, majd újra összeérnek minden emeleten. A fáma szerint a grazi fiatalok először itt csókolóznak. Innét pár lépésre megtaláltuk Graz mértani közepét, amelyet egy barackmagszobor szimbolizál.

A Landhaus, a tartományi székház, Ausztria egyik legjelentősebb reneszánsz stílusú épülete többórás tartalmas időtöltéssel kecsegtet, hiszen építészileg és történelmileg is különleges palota. Ezúttal gyönyörű árkádos udvarát sikerült becserkészni, több nevezetessége a bakancslistán maradt, köztük az épület déli oldalához 1643-1645-ben épített stájer fegyvertár - háború idején a polgárok ott vételezték fegyvereiket, hadi felszereléseiket, majd a végén oda vitték vissza.

A Landhaus udvarán, míg el nem olvad, áll a jégbetlehem

Fotó: Fincza Zsuzsa

A kirándulás csúcspontja, miként az első alkalommal is az volt s a következőben sem lesz másként: a szintén a Világörökséghez tartozó Várhegy. A 475 méter magas Schlossberg az óváros fölé emelkedve mintegy megkoronázza Graz városát. Röpke fél óra alatt akár fel is gyalogolhattunk volna a hegytetőre, de időhiány miatt 3 perc alatt a siklóval röppentünk fel - legközelebb az üveglifttel megyünk, hogy a hegy belsejét is szemügyre vehessük. Gyalog egyszer már lesétáltam a lépcsőkön, a látvány megérte a fáradtságot. A kilátás amúgy a hegytetőről a legszebb, felejthetetlen látvány nyílik a Mura völgyére, megcsodálhatók a várost ölelő hegyek, a távoli havas hegyormok, feltérképezhető az egész város, mindaz a nevezetesség, amit majd érdemes lesz felkeresni (például a történelmi épületek közé illesztett modern, sündisznós-amőba alakú Kunsthaus). A várból kevés maradt az utókorra, pedig a középkorban a várost sikeresen védő erődítményt sem a törökök, sem Napóleon seregei nem tudták bevenni. Az 1809-es bécsi békében a francia császár bosszúja fogalmazódott meg: parancsára a várat a földig le kellett rombolni. Az egyetlen ép maradvány Graz jelképe, az 1561-ben őrtoronynak épült 28 méter magas Óratorony - a különleges időmérő szerkezetet (az órát mutató kar hosszabb, mint a percmutató) 1712-ben szerelték rá. Érdemes közelebbről is szemügyre venni a Glockenturn harangtornyot, amely az 1910-ben lerombolt Szent Tamás-templom ékessége volt. A 83 mázsás, 1587-ben öntött, Liesl-nek becézett öregharang naponta többször is megkondul. Nem véletlenül büszkék rá a graziak, hiszen az Óratoronnyal együtt saját pénzükből fizették ki fennmaradásukat, rajtuk kívül csak kevés várfal és bástyafal maradt meg. A Várhegy legmagasabb, északi részén őrködő bronzoroszlán mindenképpen megérdemel egy főhajtást: emléket állít a vár utolsó parancsnokának, aki maroknyi katonájával szállt szembe a túlerőben lévő franciák csapatával.