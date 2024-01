Így tettek a hét verőfényes csütörtök délelőttjén a zalaegerszegi Lakatos-Kovács család tagjai is: Melinda és Ferenc a három és fél éves ikrekkel, Lénával és Eszterrel a Gébárti-tó partján sétált. A kislányok, bár már várják az ovikezdést, és örülnének egy kis szánkózásnak, de a tó kacsái is nagyon érdeklik őket, hiszen szüleik gyakorta választják a festői tópartot családi együttlét helyszínéül. Az egészséges életmódról tanácsokkal szolgáló szakemberek javasolják, hogy télen is sok időt töltsünk a szabadban, a gyerekeknek is szükségük van a sétára, természetesen megfelelő öltözékben, mely kényelmes mozgást biztosít a számukra. A nagyobbak kiélhetik a mozgásigényüket, a kisbabák pedig nagyokat alhatnak a babakocsiban.

Fotó: Pezzetta Umberto