A kihelyezett próba ötlete dr. Besenczi Árpádtól, a színház igazgatójától származik, aki maga is játszik a félig krimi műfajú darabban, mely Mihály Péter színművész rendezésében kerül színpadra, először március 8-án, pénteken. A színházi alkotói csapat 11 órakor kezdett a munkához, a közönséget először Bicsák Richárd, a település polgármestere köszöntötte, aki előzőleg lapunknak elmondta, megtiszteltetés számukra, hogy helyet adhatnak a próbának, s mivel még nem ismerik a darab történetét, kíváncsian várják a fejleményeket. Besenczi Árpád bevezetőjében jelezte, zalai szerző, zalai rendező, zalai falu neve a címben, tehát egyértelmű volt, hogy ebben a formában kapcsolódjanak össze a dolgok. A direktor bemutatta az alkalmi közönségnek az alkotókat. A darabban Besenczi Árpád mellett játszik Pap Lujza, Kovács Martin, Dura Veronika, Szakály Aurél, Kovács Virág, a jelmez és a díszlet Kiss Borcsa, a zene Szemenyei János munkája lesz. Szálinger Balázs röviden mesélt a darab 10-11 évvel ezelőtti keletkezéséről: a televízió bűnügyi műsorában látta, majd a Zsaru Magazinban olvasta a megtörtént esetet, mely szerint egy balatonföldvári panzióba érkező fiatal pár kihasznált egy idősebb házaspárt, s a tőlük kicsalt pénzt elvileg bűncselekményekre költötte. A szerző hangsúlyozta, bár azóta is sokan úgy hiszik, nem Becsvölgyén történtekről van szó, a falu neve a beszédes szimbolika miatt lett darabcím.

Az első olvasatra jogos adósságbehajtásnak induló színmű 2014-ben jelent meg nyomtatásban, egy korábbi verzióját már 2013-ban bemutatták felolvasó-színházi előadás keretében Kaposváron, majd 2015-ben Pécsett láthatta a színházi közönség. De most, ahogy a szerző is fogalmazott, hazaérkezett a Hevesi Sándor Színházba, ahol jó kezekben van Mihály Péternél. A rendező ezután bemutatta a díszlettervek fotóit, hozzátéve, kisrealista térben, mai öltözékben egy családi asztal körül képzelik el a darabot, melynek a rendező számára kulcseleme az idősebb emberpár korábban elveszített gyermeke, akit néma szerepként Fritz Attila jelenít majd meg. A lélektani krimi műfajának is megfelelő játékra készülnek, amely arról is gondolkodik, hogy bűn-e az, amire gondol az ember, vagy csak a tett. A rendező arra is felhívta a résztvevők figyelmét, hogy noha a szerzővel és a látványért, zenéért felelős alkotótársakkal már előkészítették a munkát, a színészek valójában ilyenkor találkoznak először a megformálandó figurákkal.