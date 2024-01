A városvezető leszögezte, a télen kajaktúrákra is szolgáló, 10 kilométeres csatorna ugyan közigazgatásilag nem Hévízhez tartozik, de a város vezetői, szakemberei is figyelemmel kísérik a folyamatokat.

– A hozzáértők arról tájékoztattak bennünket, hogy a kifolyóban néhány tucat hal egy természetes ökológiai folyamat hatására pusztult el. Az invazív fajok egyedeivel ez az ívás, valamint a populációszaporulat okán is megtörténhet, s az első vizsgálatok és a korábbi tapasztalatok alapján most is ez a helyzet – szögezte le Papp Gábor, hozzátéve: a rémhírekkel ellentétben sem a tóban, sem az északi kifolyóban, sem a zsilip és a tó közötti szakaszon nincs egyede ennek a halfajnak.

A városvezető kijelentette, a halőri szolgálat, a vízügy és a nemzeti park szakemberei is kiválóan végzik a munkájukat, éppen ezért a rosszindulatú pletykákat a nevükben is visszautasította.

Papp Gábor arról is beszélt, sajnos, vannak, akik a kifolyóba invazív, akváriumi halakat dobnak, károsítva, veszélyeztetve a környezetet. E negatív hatásokat a szakemberek folyamatosan számolják fel, ezt segítette egy nemrég lezárult KEHOP-pályázat is. Hévíz pedig már korábban tóvédelmi programot alkotott, a teendőket pedig évről évre felülvizsgálják.