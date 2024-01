A nagykanizsai Kurta Lilla színészként, rendezőként is bemutatkozott már Nagykanizsán. A Kanizsai Fiatalok Közösségének örökös tagja, sőt, baráti kapcsolat fűzi őket össze. Szabadidejében populáris karakterek realisztikus és képregénystílusú portréit, illusztrációit készíti. Ezeket rendezvényeken mutatja be Angliában, nagy sikerrel. Közben statisztaként is igyekszik megjelenni a mozivásznon. A Csillagok Háborúja hetedik részében a főhős, Han Solo mellett csápos fejű szörny bőrébe bújva szerepelt már.