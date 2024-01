Már második esztendeje működik a zalaegerszegi óvodákban az év végi és eleji időszakot meghatározó gyakorlat, mely szerint az óvodai ellátást ezekben a napokban igénylő szülők gyermekeit egy oviba invitálják, mivel a lecsökkenő létszám miatt így is megoldható a napi foglalkoztatás, ráadásul az energiával való takarékossági szempontok is érvényesülhetnek. Idén a Kosztolányi téri óvoda fogadja azt az alig harminc fős kisgyermekcsapatot, akik ebben az időszakban is járnak oviba. Pénteken Biró Veronikával, a Kosztolányi tagóvodáért is felelős integrált óvodai vezetővel látogattunk el az intézménybe, ahol 19 kisgyermek játszott önfeledten. Biró Veronika elmondta, tavaly a Kis utcai óvoda volt az ügyeletes, az óvónők pedig mindkét évben egyenlő terhelésű ügyeletet adtak és adnak január 8-ig. A foglalkozások ilyenkor lazábbak, de az érzelmi biztonság megteremtésére is nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel a gyerekek nem csak a saját, megszokott óvónénikkel töltik az időt.