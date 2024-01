A kötelező tagság tavalyi eltörlése után mintegy 560-an maradtak a kamarában Zalában, az orvosok körülbelül 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy megtartja tagsági viszonyát, ami meghaladja az országos mintegy 67 százalékos arányt.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) Zala Vármegyei Területi Szervezetében szeptember végén lezajlott a tisztújítás. Miután Dr. Kiss Ferenc korábbi elnök mandátuma lejárt és már nem szeretett volna újraindulni a pozícióért, a szervezet elnökévé dr. Bondor Gyula belgyógyászt, kardiológust, a Keszthelyi Kórház sürgősségi osztályának vezetőjét választották. Alelnök dr. Hontvári Lívia reumatológus és belgyógyász, a hévízi Szent András Reumakórház osztályvezető főorvosa, valamint dr. Frajna Imre háziorvos lett. A kamara két titkárt választott dr. Kiss Zsuzsanna, a hévízi kórház reumatológus szakorvosjelöltje és dr. Novák Nóra pszichiáter személyében. A kamarai feladatokról Bondor Gyulával, Hontvári Líviával és Kiss Zsuzsannával beszélgettünk Hévízen.

– Az országos kamarai választás november végén zajlott, ami számomra azért is fontos volt, mert dr. Álmos Pétert választották országos elnöknek, s az ő programját tudtam támogatni az ellenjelöltével szemben – mondta dr. Bondor Gyula. – A megújult kamara fő célja, hogy az eddigi kamarai álláspont képviseletét vigye tovább, amelynek fontos eleme a szigorú hálapénz-ellenesség, hiszen a hálapénz évtizedek óta mérgezi az orvosok és a betegek életét, és ma is van rá példa. Fontos célunk egyértelműen kommunikálni a döntéshozók és a nyilvánosság felé is, kimondani, amivel egyet tudunk érteni, és szót emelni az ellen, ami számunkra nem támogatható. Nem ellenséges, hanem partneri viszonyra törekszünk a döntéshozókkal, és szeretnénk, ha ez kölcsönös lenne. A harmadik rendkívül fontos cél, hogy vonjuk be a fiatal orvosokat a munkába.

– Ők más szemmel látják a világot, a technikához való hozzáállásuk is egészen más, mint a miénk vagy az előttünk járóké – vette át a szót Hontvári Lívia. – Mások az igényeik és azokat kifejezésre is juttatják, ami nagyon helyénvaló. A régi hierarchikus viszonyok, amelyek mindig is jellemezték az egészségügyet, mára kezdenek kikopni, idejétmúlttá válni. Az orvos-beteg kapcsolat egyre inkább partneri kapcsolattá alakul a fölé- és alárendeltségi viszonyból, s az új generációnak ez a betegközpontú szemlélet már természetes. Részt szeretnének venni a döntésekben, van véleményük, vannak ötleteik, amit meg kell hallgatni és komolyan venni. Az orvosok egymás közötti kapcsolatát is fontos lenne javítani, a kamarában ezt is szeretnénk erősíteni.

– Én nagyon örülök annak, hogy a fiatalok felé nyit a kamara, s hogy fiatal szakorvosjelöltként a titkári pozíciót betölthetem – mondta Kiss Zsuzsanna. – Fontosnak tartom a fiatalokat megismertetni a kamarával, főleg most, hogy nem kötelező a tagság, hogy tudják, miért érdemes belépni. Szeretnénk, ha a kamarai tagság egyfajta védjegy is lehetne az orvosok számára, hogy a betegek tudják, a tagjainkhoz bátran fordulhatnak.

A kamara hivatalosan nem érdekképviselet, de a kötelező tagság eltörlésével e területtel is hangsúlyosabban kíván foglalkozni.

– Az országos vezetőség célul tűzte ki, hogy erőteljesebb jogi segítséget biztosít a tagoknak, akár ingyenesen vagy minimális összegért – ismertette Bondor Gyula. – Azt is szeretnénk, ha meg lehetne őrizni az értékállóságát annak a jelentős béremelésnek, amit az orvosok kaptak az elmúlt időszakban, és fontos lenne a szakdolgozói bérek érzékelhető mértékű rendezése is. A szakdolgozók nagyon fáradtak, kiégtek. Jó lenne, ha a kamarában meg lehetne olyan üzenetet fogalmazni, hogy miért legyen egy fiatal Magyarországon egészségügyi dolgozó, mert erre pillanatnyilag nincs jó válasz sem a szakdolgozók, sem az orvosok esetében.

– Most már nem alapvetően a jövedelmi viszonyokkal van a baj az orvosoknál, de a munkánk napi szintű kiszámíthatósága hiányzik – magyarázta dr. Hontvári Lívia. – A betegutak kaotikusak, átalakulóban van az ellátás egésze. Szinte naponta vadásszuk, hogy a betegeket hová, melyik kollégához küldjük, kinek telefonáljunk, aki még a helyén van, s egy hónap múlva is ott lesz. Nagyon nehéz a betegek sorsát rendezni, hogy gördülékenyen haladjon az ügyük, a diagnózis, a terápia. Azt sem lehet lelkiismerettel mondani egy betegnek, hogy itt a beutaló, menjen el valamilyen vizsgálatra, amikor tudjuk, hogy azt fogják neki mondani, 4-5 hónap múlva lesz csak időpont. Az pedig szintén morális problémát vet fel sokunk számára, ha azt tanácsoljuk, menjen a magánegészségügybe, hogy ne veszítsen időt a gyógyulás szempontjából. Az lenne jó, ha mindenki pontosan tudná, a TB-járulékáért cserébe pontosan mit kell kapnia.

– Sok kérdésre nemcsak a beteg, de mi, orvosok sem kapunk választ, és ez az egészségügyet szétzilálja, ezért menekülnek sokan külföldre vagy a magánellátásba – mondta dr. Bondor Gyula. – A magánszektorban egy csoportos praxisban és is részt veszek, ami azért jó, mert ott nincs más dolgom, mint a betegek problémáival foglalkozni. Semmilyen szervezési teendőm nincs, míg az állami egészségügyben például a humán erőforrás előteremtésében is részt veszek, pedig nem tartozik a munkakörömbe. Régen egy-egy jobb orvosi álláshoz csak "kihalásos" alapon lehetett hozzájutni nagy protekcióval, ma viszont nincs olyan terület, ahol ne lenne orvoshiány. Az osztályvezetőnek már nem az a dolga, hogy nagyvizitet tartson hatalmas sleppel a háta mögött, hanem hogy tartsa a lelket a dolgozóiban, hogy biztonságban érezzék magukat a munkahelyen, nyugodtan el tudják látni a feladataikat, és minden ilyesmi a betegektől veszi el – ha nem is az időt, mert azt rászánjuk – az energiát.

A zalai kamarai elnök hozzátette: szakmai és kötetlen találkozókat szerveznek majd, hogy minél inkább összefogják az orvostársadalmat. A legutóbbi rendezvényükön, a zalaegerszegi kamarai díjátadón felmerült, hogy tartsanak megbeszélést az új sürgősségi ügyeleti rendszerről háziorvosok, kórházi orvosok és a mentőszolgálat munkatársainak részvételével, hogy áttekintsék az új rendszer működését. Tréningek szervezését is örömmel vállalják tagjaiknak, akár az orvos-beteg kommunikáció témakörében. Újjáélesztenék ezenkívül a kamarai bál hagyományát.

– Nagyon fontos az orvosközösség összetartása, muszáj rendszerben, együtt gondolkodni, mert ez a közösségünk és az egész egészségügy javára válhat. Az orvosok és az egészségügyi dolgozók jelentős csoportját képezik a hazai értelmiségnek, szerepet vállalnak a szemléletformálásban, a betegeken kívül az egészségesekhez, az egész társadalomhoz tudnak szólni egészségnevelési kérdésekben, amire nagyon nagy szükség van. A betegeknek is fontos lenne tudni, hogyan kell használni az egészségügyet, hogyan tudják a rendszerben a leghatékonyabb lépéseket megtenni, s ebben is tud segíteni a kamara – összegzett dr. Hontvári Lívia.