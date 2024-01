Bemutatkozik a Hydra 1 órája

Nyomot hagyni az utókor számára

Bő két évvel ezelőtt, 2021 decemberében jelentette meg első dalát az a szimfonikus elemeket is tartalmazó dallamos heavy/power metal zenét játszó formáció, amelynek alapítója a Tales Of Evening egykori dobosa, Pálosi Róbert volt. A Hydra nevet kapott zenekar azóta már az első nagylemezét is kiadta, illetve az intenzív koncertezésnek köszönhetően rövid időn belül országos ismertségre tett szert.

Gyuricza Ferenc Gyuricza Ferenc

Fotó: ZH archív

Pálosi Róbert 2021 nyarán távozott az akkor már nemzetközi szinten is jegyzett Tales Of Eveningből. Mint mondja: nem a zenéléssel akart felhagyni, egyszerűen úgy hozta az élet, hogy megszakadt az együttműködés közte, és korábbi zenésztársai között. - Ahogy otthagytam a Tales Of Eveninget, már másnap felemeltem a telefont, hogy felhívjam egy régi barátomat, a gitáros Laki Tamást azzal, hogy új zenekart alapítok, aminek ő lesz a gitárosa – folytatja. – Tomi, aki korábban többek között a szintén zalai kötődésű Art Of Butchery tagja volt, azonnal igent mondott, de hasonlóan könnyen találtuk meg a többieket is. Mindannyian régi ismerősök, akik értik ezt a zenei világot, abszolút otthon vannak benne. A Hydrát Pálosi Róbert és Laki Tamás mellett az énekes Méhes Vid, a basszusgitáros Némedi György és a billentyűs Tóth Sándor alkotja. Utóbbiak somogyiak, így mindannyian közel laknak egymáshoz. A dobos szerint ennek fontos szerepe volt a kiválasztásukban, hiszen így könnyebb a kapcsolattartás, a próbák megszervezése. A másik közös pont a zenekartagokban a ’90-es években kibontakozó power metal hullám szeretete, ami a Hydra zeneiségét is meghatározta. - Rengeteg korszakalkotó nagy zenekar működött akkoriban, külföldiek éppúgy, mint hazaiak, és ez nagy hatással volt ránk – magyarázza Pálosi Róbert. – Ez természetes módon köszön vissza a Hydra dalaiban, érződik a zenénken, hogy kik voltak ránk nagy hatással. A Hydra bemutatkozó albuma 2022 nyarán jelent meg, majd ősszel a piacvezető hazai zenei magazin, a Hammerworld mellékleteként igen komoly terjesztést kapott. Ennek, valamint a már 2022 tavaszán elkezdett intenzív koncertezésnek köszönhetően a zenekar hamarosan országszerte ismertté vált. - A magunk mögött hagyott évben mintegy kéttucatnyi koncertet adtunk, ezek között voltak igencsak emlékezetesek is, például amikor a Powerwolf budapesti fellépése köré szervezett mini-fesztiválon, a legnagyobb fővárosi koncerthelyszínek egyikén, a Barba Negra színpadán zenélhettünk – mutatott rá Pálosi Róbert. – Amikor azt az életcélt tűztem ki magam elé, hogy szeretnék valamiféle lenyomatot hagyni magam után az utókor számára, ilyesmiben gondolkodtam. Vagy egy olyan albumban, mint a Láncra verve című bemutatkozó Hydra nagylemez, aminek fogadtatása felülmúlta a várakozásainkat. Ezek az eredmények mutatják, hogy van keresnivalónk a hazai rockzenei életben.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!