A nagyszabású rendezvény megszervezésének ötlete már tavaly júniusban szóba került a Korona Szalonban tartott sajtótájékoztatón, amelyen a Thaiföldről érkezett szakmai küldöttség tagjai között a TIFF (Thailand International Folklor Festival) alapítója is jelen volt. Ezen a fesztiválon már három alkalommal vett részt nagy sikerrel az Albatrosz. A nemzetközileg és országosan is egyedülállónak számító gálát június 13-a és 19-e között, az Egerszeg Fesztivál idején tartják, amelyre a világ minden tájáról várnak tánccsoportokat, énekeseket és zenekarokat. Zalaegerszegen a Keresztury Dezső VMK, az Art Mozi, valamint a Gébárti-tó környéke a fesztivál helyszínei, de a szervezők a vármegye több települését is be kívánják vonni a rendezvénybe.