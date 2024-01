Tizenöt éve vagyok vegetáriánus, ebből kb. hat évig vegán módon táplálkoztam – semmilyen állati eredetű élelmiszert nem ettem, a mézet kivéve. Kipróbáltam a nyers vegán táplálkozási verziót is, három hónapig bírtam, amikor egy hidegen leturmixolt és megsózott, megborsózott nyers brokkoli-főzelék után elhatároztam, nem kínzom magam tovább. Emésztőenzimek ide, barátságos bélbaktériumok oda, 48 fok fölé is felhevítem az ételeimet, hogy főzéssel ehetővé tegyem őket. Ma már a hal, sajt és a joghurt is része a táplálkozásomnak, ugyanakkor húst továbbra sem eszem.

A hús helyettesítése mindig is nagy üzlet volt, amit saját tapasztalatból ismerek, hiszen végigmentem a különböző fázisokon. Kezdődött a szója-fasírozottal, majd jött a lencséből és csicseriborsóból készült hamburger, utána a szejtánpörkölt és a tofuval töltött rétes (ez utóbbi saját recept, nem ajánlom). A táplálkozási tankönyvekben a következő fejezet a rovarokról fog szólni. A pizzára választható feltétek között megjelenik majd a szárított tücsök és lárva, a cézár salátát pedig grillcsirke helyett kérhetjük akár mediterrán fűszerezésű hernyóval vagy sáskával is.

Ezzel el is érkeztünk a műhúshoz, amiket laborhúsnak, vagy tenyésztett húsnak is neveznek, mivel állati őssejtekből laboratóriumban növesztik. Nem kell hozzá az állatot elpusztítani, mindössze egy mintára van szükség a sejtjeiből. Az őssejtekhez különféle tápanyagokat kevernek, aminek hatására izom- és zsírszövetek alakulnak ki. Mindezt a fehérköpenyes végzi el, aki immáron nem a vágóhídi hentes, hanem a biomérnök.

Az állatvédelem mellett a laborhús a környezetre is kevésbé ártalmas, mivel az előállítása kevesebb földhasználattal és vízigénnyel jár. Nem is beszélve arról, hogy megoldást jelenthet arra a problémára, miként fogunk 10 milliárd embert etetni kb. 30 év múlva. A pudinghoz hasonlóan a műhús próbája is az evés lesz, mivel egyelőre mindössze a megkérdezettek 26%-a mondta azt egy amerikai felmérésben, hogy szívesen kipróbálná.

Arról is érdekes filozófiai eszmecserét folytathatnánk, hogy vegetáriánusként megennék-e egy olyan ételt, aminek élő állathoz csak annyi köze van, hogy a sejtjeiből laborban tenyésztették.

Ezt a témát majd úgy 2034 őszén újra elővesszük, miután megvettem a sarki közértben az akciós műcsirkét, és kirántottam a vasárnapi ebédhez

~ Ihász Csilla