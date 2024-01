A nagyívű beruházás részleteiről Polgár Róbert polgármester beszélt. Elmondta: az épület 15 centiméteres hőszigetelést kap, s mivel vastagabbak lesznek a falak a tetőt 40 centiméterrel meg kell szélesíteni, míg az óvodai épületrészre új nyílászárók kerülnek. A tetőre pedig napelemrendszer kerül, közel 50 darab panellel. A mai modern kornak megfelelően a födémre vastag kőzetgyapot szigetelés, a csoportszobákba pedig álmennyezet kerül.

Fotó: Szakony Attila

- Az óvoda 31 gyermekkel a felújítás ideje alatt a művelődési házban működik - folytatta a településvezető. - Van arra adatunk, hogy a beköltöző családok miatt a gyereklétszám a jövőben növekedhet. Emiatt szükséges ugyanezen a helyen további két bölcsődei csoport kialakítása, erre is nyertünk TOP plusz forrásból további 33 millió forintot. Viszont a belső terek egyelőre nem újulnak meg teljesen, ám a Magyar falu programon keresztül benyújtottunk egy újabb pályázatot az óvoda belső rendbetételére. Nyertes projekt esetén ebből a bent lévő nyílászárókat, a padozatot cserélnénk ki, valamint a fűtés korszerűsítésére, radiátorok cseréjére, illetve a villanyvezeték újrakötésére nyílna lehetőség.

Polgár Róbert hozzátette: az épületegyüttes energetikai projektje várhatóan március végére fejeződhet be. A bölcsődei beruházás még nem indult el, de hamarosan az is elkezdődhet.

Murakeresztúr polgármestere, Polgár Róbert az óvoda épületénél, melynek energetikai korszerűsítésén dolgoznak a szakemberek.

Fotó: Szakony Attila

- Az a célunk, hogy a jövőben az óvoda két csoporttal, teljes létszámmal működjön, ehhez pénzbeni juttatással szeretnénk ösztönözni a murakeresztúri családokat, hogy ide írassák a gyermekeiket - fogalmazott. - Az óvodakezdési támogatás elnyerésének feltétele, hogy a gyermek murakeresztúri lakos legyen és itt töltse az óvodai éveket. Minden gyerek a beiratkozással egy időben 80 ezer forintot kap. Kiszámoltuk, hogy ez mivel jár az önkormányzatnak és nyilván amikor önerőből is fejlesztünk nagyon sokat, mondhatnánk azt, hogy ezt a 1,5 millió forintot lehetne fordítani járdaépítésre is. A testület viszont annak a híve, hogy az itt élő családokkal is foglalkozzon és őket is támogassa.