A program célja, hogy egy helyszínen minél szélesebb szolgáltatási körrel találkozhassanak mindazok, akik életük nagy napját szeretnék feledhetetlenné tenni. A rendezvényre nemcsak a fiatal párok, hanem középkorú érdeklődők is szívesen látogatnak, hiszen a házasságkötés ugyebár sohasem késő, no meg a szerelem is kortalan.

A gyönyörű környezeteben, a reneszánsz termekben ékszerészek, esküvői ruhakölcsönzők, rendezvényszervezők, dekoratőrök, ceremóniamesterek, zenészek ismertetik ilyenkor kínálatukat. A 13 órakor kezdődő és 18 óráig tartó program ingyenes.

– Immáron nyolcadik alkalommal várjuk az érdeklődőket, ez is mutatja, hogy töretlen az érdeklődés a nyílt napunk iránt. Ideális a januári időpont már csak azért is, mert karácsonykor bizony sok leánykérés történik, illetve még az esküvői szezon előtt időben fel tudnak készülni a párok. Másrészt a szolgáltatók ilyenkor érnek rá leginkább – jelezte portálunknak Székedli Bertold, a várkastély programjainak szervezője. A Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület elnöke hozzátette, nem csak ezen a napon népszerű a helyszín. – Az Egervári Várkastély rendezvényeinek 80 százalékát teszi ki az esküvő, valóban sokan mondják ki ebben a gyönyörű környezetben a boldogító igent. A gyereknap és a nyári színház kivételével májustól szeptember végéig szinte minden hétvégénket lefoglalják a párok. Közel kétszáz főt tudunk fogadni a szabadtéri, egyben fedett udvaron, s biztosítani tudjuk a szállást és a konyhát is a násznépnek, tehát valóban ideális a helyszín a nagy napra.