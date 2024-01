Az eseményen részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Bene Csaba, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Laskai Béla polgármester.

– A több mint 200 éves Inkey-kastély központi szerepet tölt be Nagyrécse életében, nemcsak a kiemelkedő rendezvényeknek, de számtalan klubfoglalkozásnak és szakkörnek ad otthont – fogalmazott Laskai Béla. – A Magyar falu program 2021-es kiírására benyújtott "Az Inkey-kastély, mint kulturális központ felújítása Nagyrécsén" című projektnek köszönhetően pont kerülhetett a komplex fejlesztés végére, hiszen az épület külseje is teljesen megújulhatott a közel 25 millió forintból. Az összeg fedezte a tervezés, a műszaki ellenőrzés, a projektmenedzsment, valamint az Inkey-kastély külső, homlokzati felújításának költségeit is.

Hozzátette: sajnos a kivitelező pénzügyi problémái miatt jelentősen csúszott a kivitelezés, így az átadás is. Mégis elégedettek, hiszen megtörtént a külső festés, a bádogozás, a vakolás. Az erkélyek, párkányok esetében a hiányzó részeket visszafalazták. Belefért a lábazati rész festése, ezen felül a terasz teljes felújítása is. Nemcsak Nagyrécse, hanem az egész környék egyik legimpozánsabb közösségi tere jött létre.

Majd Bene Csaba méltatta az elkészült projektet, és gratulált az értékmentéshez, mely során az elmúlt egy évtizedben jelentős előrelépések történtek.

– A nagyrécsei önkormányzat mindig igyekezett olyan forrásokat találni, amelyek segítségével, ha szépen lassan is, de az egész kastélyt kívül és belül is felújították – fogalmazott. – A térség szempontjából a turizmus húzóágazat lehet a jövőben. A környéken kirándulókat még inkább vonzzák a szépen felújított kastélyok, itt pedig játékpark is fogadja a családokat.