A birodalom legnagyobb kiterjedését 1270 körül érte el Dzsingisz kán unokája, Kubiláj uralkodása idején, 1271–1368 között. Ő a fejedelmek fejedelmeként Pekingbe tette át a székhelyét. Az akkori regula szerint „a világ minden földje a nagykán tulajdona, minden nép őt hivatott szolgálni”. A Marco Polonak adományozott, szabad mozgást lehetővé tévő császári útlevélen is ez a felirat szerepelt: „Az örök Mennyország erejével. Legyen szent a császár neve. Ő az ég helytartója a földön”.

Mongol bIrodalom a 13 század vége felé. A világtörténelem valaha volt legnagyobb kiterjedésű államalakulata volt

A világ urával kerültek szembe a magyarok is. A tatárok átkeltek a Kárpátok hágóin, és 1241-ben súlyos vereséget mértek a IV. Béla király hadaira, majd csaknem egy teljes évig dúlták, fosztogatták, pusztították az országot. Polo – nyilván nem elfogolatlanul - úgy tekintett a kánra, mint aki rendet és békét hozott az általa uralt területekre: betiltotta a szerencsejátékokat, ínséges időkben segítette alattvalóit. A rá emlékező még a Nagy Csatorna építését és a papír-pénzrendszer kialakítását is neki tulajdonította, noha Kubilaj csak felújíttatta a világ leghosszabb, majd 1800 kilométert hosszú mesterséges vízi útját, a világon akkoriban egyedülálló fizetőeszközt pedig tovább finomította.

Korcsula és tengerpartja egy rajzon az 1500-as évekből

Külön érdekességként olvashatunk Kubilaj családi életéről, arról, hogy négy feleségétől 22 fia született, számos ágyasától pedig újabb 25 gyermeke lett. A mongolcentrikus Polo szerint „az ifjak mind jó és derék harcosok lettek.”A vezér vallási nézeteiről azt tartja európai embere, hogy azokban a buddhista, a keresztény, a muszlim és a zsidó elemek keveredtek. A világutazó fennen dicsérte a mongol hadi- és államszervezetet, a jól kiépített és felszerelt birodalmi út-és futárhálózatot, a már említett papírpénzt, amely sokáig ismeretlen volt az európaiak számára

Fallal védték Kocsulát egykoron

Fotó: Mihovics József

Polo akárhol is megfordul, beszámol az ottani ruházkodásról, ételekről és italról. Mongoloknál a kancatej erjesztésével nyert kumiszt magasztalja. Az eurázsiai sztyeppék enyhén alkoholos italát a honfoglaló magyarok is ismerték.

Poloék egy idő után, majd két évtized elteltével - miközben persze mindvégig sikeresen kereskedtek is – a hazatérésre gondoltak. Erre Kubilaj fájó szívvel ugyan, de engedélyt adott, arra kérve őket, adják át üdvözletét az európai királyoknak és a pápának. Hajóra 1292-ben szállt újból a hármas. A 25 ezer kilométer hosszú visszaút három évig tartott Vietnám, Maláj félsziget, Szumátra, Sri lanka, India és Perzsia érintésével, minek után Carigradon (Konstantinápolyon) át Velencébe értek. Nekik ennyi idő kellett annak a távnak a szószerinti leküzdéséhez, amelyhez manapság komfortos repülővel tíz óra 14 perc elegendő. Egy korunkbeli útirajz-szerző

nemrégiben megkísérelte bejárni Poloék útját, ami a mai közlekedési eszközökkel sem tűnt egyszerűnek. Az illető csak Iránon és Kínán át 10 ezer kilométert tett meg.

Korcsulán, a Depolo sétányon , a világutazó feltételezett szülőházában múzeumot rendeztek be

Polo 41 éves, igazán megemberesedett amikor kincsekkel megrakodva, egy életre szóló útikalanddal gazdagodva - társaival együtt - 1295-ben partot ért Velencében. A három tagbaszakadt, sokat próbált férfi szinte észrevétlenül kötött ki a lagúnák városában. Teljesítményük alapján manapság valószínűleg tömegek fogadnák őket, ám rájuk senki sem figyelt fel, a szokatlan kinézetük sem tűnt föl másoknak. A kínai-mongol öltözetükön látszott, hogy finom selyemből szőhették. Beszédüket, hanghordozásukat sem furcsállotta környezetük, azt, hogy a saját nyelvüket szinte elfelejtették.

Száznál is több ilyen gályát állított ki saját költségén a tehetős Polo

Három évvel a velencei megérkezés után, 1298. szeptember 8-án Marco (horvátul Marko) részt vett a két ősi rivális, Velence és Genova tengeri ütközetében a Korcsulai öbölben. A csata a dalmát partok mentén, Sabbioncello (mai nevén Peljesac) félsziget, továbbá Curzola (Korcsula) és Meleda (Mljet) sziget háromszögében zajlott. Az összecsapáshoz a tehetős Polo egy egész gályát állított ki saját költségén. A száznál is több evezős-és vitorláshajó legénységét ő irányította. A villámütközet a túlpartiak (Genova) győzelmével végződött. A korcsulaiak hihetetlenül sok, hétezer harcost vesztettek, s ugyanennyien fogságba estek. Köztük Polo, akinek a raboskodás unalmas napjaiban volt ideje átgondolni és összegezni egész addigi életét, a nem mindennapos keleti utazás részleteit. Cellatársa a pisai Rustichelli író volt. A francia, illetve „velencei francia” nyelven írt kalandregények szerzőjének kapóra jöttek a messire (úriember) jelzővel illetett Marco történetei. Kettejük munkájának eredményeként született A világ csodáinak könyve, a „Livre des merveilles du monde.”

Egy díszesen illusztrált oldal az Il millione könyvből

Miután a világutazó rabtartója, a városállam Genova ráébredt, milyen kivételes foglyot őriz, számos kedvezményben részesítette, később pedig visszaadta szabadságát. Nyilván nem csekély váltságdíj ellenében, melynek előteremtése nem okozott gondot a gazdag Polonak. Hősünk hazatérve Velencébe, élete végéig otthon maradt, tovább már nem utazott, fogadta az érdeklődőket. A neves és kevésbé ismert kíváncsiskodók egymás után kopogtattak házában, hogy újabb és újabb részleteket tudjanak meg a mesébe illő keleti utazásról, hiszen a kéziratok, bármily szorgalmas másolóik is akadtak, kevés olvasóhoz jutottak el.

A Ill millione első német kiadásának címlpja 1477-ből

Polo, Velence gazdag és elismert polgáraként tagja lett a városi nagytanácsnak, amely méltóságot haláláig megtartotta. Magállapodottan, negyvenhat éves korában (1300-ban) egy kereskedő lányával kötött házasságot. Párja Donata Badoer lett, akitől három szépnevű lányuk született: Fantina, Bellela és Moretta.

Paradicsomi hely Sri Lankán, ahol Polo Ádám ősapánk lakhelyét vélte felfedezni

A család feje 1323-ban kelt végrendeletben vagyona egytizedét a Szent Lőrinc templomra hagyta, a többit feleségére és leányaira. Földi javainak nagy része a keletről hozott aranyból és drágakövekből állt, de más értékek is szerepeltek benne, így brokát-és selyem kelmék, továbbá fűszerek, csupa olyasmi, amiről részletesen beszámolt könyvében. A relikviák közt megőrizte a nagykántól kapott arany menlevelet, amelyet Itáliában többször is kiállították. Persze, az utókor számára legjelentősebb adománya az „elbeszélő műve”, mely hosszú időn át a világ utazóinak első sorába emelte. A könyv tágította a középkori Európa világképét, olvasóit meggyőzte, hogy a kereszténységtől távol eső, más kultúra is komoly értékeket hozott létre.

Mongolok a tatárjárás idején a magyar földekig is eljutottak

Polo hetvenévesen, 1324. január 8-án hunyt el. A Szent Lőrinc apátságban temették el, ám sírhelye a szentély 1592-es átépítés után eltűnt. A legenda szerint a halálos ágyán papja, családja és barátai gyűrűjében nekiszegezték a kérdést: „Miért írtál és meséltél el ennyi igaztalan dolgot?” Erre hümmögve csak ennyit válaszolt: „Még a felét sem írtam le annak, amit láttam és átéltem, mert sejtettem, hogy nem hisztek nekem!”