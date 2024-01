A még 2020-ban elindított évindító eseményen Nagy István polgármester köszöntötte a megjelenteket és kívánt a helyi közösségnek boldog, sikerekben gazdag új esztendőt.

A polgármester kérdésünkre értékelte az elmúlt évet és az idei tervekről is szólt. Elmondta, hogy szűkös volt a 2023-as év, érezték az energiaválság hatását, de igyekeztek a lakossági igényeket kiszolgálni, a köztereket, utakat rendben tartották saját erőből. Rendezvényeket is tartottak: volt többek között nőnapi köszöntés, nyáron falunap, december karácsonyi ünnepséget szerveztek, ahova a település minden lakóját meghívták. A fejlesztéseket tekintve, javítottak a közvilágítás feltételein, és már szóba került új lámpatestek kihelyezése is.

-A júniusi önkormányzati választások miatt az idei év hangsúlyos lesz, Nemesnépen az elmúlt négy évben három választás volt, tervezem, hogy elindulok a polgármesterségért, remélem, hogy bizalmat szavaznak majd a helyiek, ha így lesz, akkor a csapatépítésre, konkrét feladatokra, fejlesztések tudunk majd koncentrálni - jelezte Nagy István. - De még előtte szeretnénk egy pályázatot befejezni, ennek keretében egy fa szerkezetű tárolót alakítunk ki az önkormányzati gépek tárolására. Hosszabb távú terv az utak megújítása, ahol erre szükség van. Jelentős támogatást jelentene ehhez, ha nyernénk pályázati forrást, hiszen a saját forrásaink szűkösek. Három pályázatunk vár beadására, egyikből útfelújítást tervezünk, illetve a kultúrház belső rendbe tételét, a könyvtár bővítését és temetőfejlesztést is szeretnénk megvalósítani.

A hagyományos rendezvényeiket, ahogy eddig, úgy idén is megtartják majd, illetve elszármazottak találkozóját is terveznek, ha a lehetőségek engedik. Az öt évente megszervezésre kerülő esemény idén lesz esedékes.