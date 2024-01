Lukács Ernő 1934. január 3-án született Lasztonyán, majd Hernyékben élt, családot Csömödérben alapított feleségével. Sokáig dolgozott az erdészetnél, mellette több mint 60 éven át méhészkedett. Két gyermekük született, akik 4 unokával ajándékozták meg őket és már 7 dédunokának is örülhetnek.

Ketten élnek feleségével Csömödérben, még ellátják magukat és a ház környékét is rendben tartják erejükhöz mérten. Napjaiknak ma is fontos része a hírek követése, szívesen olvassák a vármegyei napilapot. Persze a családtagok is sokat segítenek nekik, a távolabb élőkkel a mai kor több technikai vívmányát használva tartják a kapcsolatot, illetve a szociális gondozó is rendszeresen látogatja az idős párt.