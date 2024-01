A délvidéki magyarok szószólója volt 52 perce

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték Zalaháshágy legidősebb női lakosát

Pénteken töltötte be kilencvenedik életévét Zalaháshágy legidősebb női lakosa, a délvidéki származású Zagyva Emma. A jeles ünnep alkalmából az önkormányzati hivatalban Varga Dóra jegyző és Horváth Gyula polgármester is felköszöntötte, s egyben átnyújtották számára a község plakettjét, valamint az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott oklevelet is.

Varga Dóra jegyző, Zagyva Emma, dr. Zagyva Tibor és Horváth Gyula a pénteki születésnapi köszöntésen Fotó: Gyuricza Ferenc

Zagyva Emma 1993-ban, a délszláv háború idején, idősebb fiát, dr. Zagyva Tibort követve menekült el szülőföldjéről. Szombathelyen telepedtek le, onnan költöztek tovább a zalai községbe. A magyar állampolgárságot 1995-ben, visszahonosítással kapták meg. Zagyva Emma nemzetiségi politikai szerepet is vállalt, ennek köszönhetően 2011-ben Kövér László házelnök meghívására a délvidéki magyarok szószólójaként a parlamentben is beszédet mondhatott. A pénteki születésnapi köszöntésén a zombori születésű hölgy felidézte, hogy bár ősei generációkon át a Vajdaságban éltek, a délszláv háború borzalmai miatt nem volt ott tovább maradásuk. Máig hálás szívvel gondol vissza azokra a napokra, amikor menekültként Magyarországra érkeztek, s az anyaország azonnal befogadta őket. Mint mondotta: magyarként fel sem merült bennük, hogy máshol telepedjenek le, s akárcsak 1993-ban Szombathely városa, úgy a későbbiekben Zalaháshágy közössége és akkori vezetősége is mindent megtett annak érdekében, hogy az életüket új alapokra tudják helyezni. Zagyva Emmának két gyermeke született, az idősebb fia – aki aktivistaként az Őrségi Nemzeti Park létrehozásának egyik legfőbb támogatója volt – jelenleg is a közelében, míg a fiatalabb távolabb él. Zagyva Emma a nemzetiségi politika mellett szívesen foglalkozott irodalommal is, verseit leánykori nevén, Z. Mérey Emmaként írta.

