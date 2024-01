- Könyvtárunk történetének talán a leghosszabb kiállítási sorozatának az újabb állomásán köszöntjük a látogatókat - mondta Czupi Gyula igazgató. - A 2004-ben indult sorozat egyes éveit elevenítjük most fel. A hosszú évtizedek állandónak látszó könyvtárhasználati formái és a szolgáltatások is ebben az időszakban változtak meg. Az internet lehetőségei és könyvtárunk saját világháló tartalmai új kihívások elé állított bennünket. A kölcsönzés számítógépessé válása, a katalógusunk bárhonnan való elérhetősége még a legklasszikusabb feladatunkat, a könyvek kölcsönzését is átalakította. Ez a folyton gyorsuló változás tette szükségessé, hogy használóink figyelmét felhívjuk az új lehetőségekre. A könyvtárhasználat lehetőségeinek tanulása is egy életen át tartó folyamat.