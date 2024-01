A zalaegerszegi Apáczai Művelődési Központ is bővelkedik programokban 1 órája

Kiállítások, előadások, klubok és családi napok a Kertvárosban

A Keresztury VMK első féléves kínálatát ismertették a hét elején a VMK Cafféban, s ekkor számoltak be az Apáczai Csere János Művelődési Központ terveiről is. Ahogy Landorhegyen, úgy a kertvárosi intézményegységben is lesznek újdonságok, olyan elképzelések, melyeket hosszabb távon szeretnének megvalósítani, mondta Flaisz Gergő igazgató.

Schneidler-Czvitkovics Dóra, Flaisz Gergő és Bednárikné Rácz Enikő a sajtótájékoztatón a zalaegerszegi VMK Cafféban. Az eseményen a Keresztury VMK és az Apáczai féléves programjait ismertették Fotó: Pezetta Umberto

Az intézményvezető arról is szólt, hogy reményeik szerint a programok mellett a városi művelődési központ több fejlesztéséről is beszámolhatnak majd a későbbiekben. Az Apáczai Művelődési Központ újdonságként útjára indítja a „Van egy hely” elnevezésű kezdeményezést. Ennek értelmében fiatalokat, civileket, társadalomformáló szervezeteket szeretnének bevonzani, amelyek a képzőművészetben és a zenében kívánják megmutatni magukat, tájékoztatott Bednárikné Rácz Enikő igazgatóhelyettes. - Havonta folytatódnak a kiállítások, így január 23-án, kedden Tóth Zoltán, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház díszletfestő műtermének vezetője, magyar agártenyésztő Agarak a ceruza hegyéről című tárlata nyílik. Februárban 20-án két fiatal, Csánicz Miksa és Molcsányi Máté Reality Check pszichedelikus, absztrakt alkotásaiból nyílik tárlat. Március végén Szakonyi Annamária, a Dienes festőkör tagja mutatja meg festményeit, áprilisban pedig a MamArt Design festménykiállítása lesz látható. Májusban a már említett „Van egy hely” keretében az Ady-iskola volt diákjai és egy tanár, Kovács László mutatkozik be. Folytatódik az Elnézést, gyerekkel vagyok sorozat, február végén a sérült gyerekekkel való együttélésről lesz szó, áprilisban várhatóan Tari Annamária érkezik. Ugyancsak újdonság lesz az Irodalom menő című, neves írók pódiumműsorának sorozata. Február 9-én Steigervald Krisztián generációkutató tart előadást. Márciusban ismét meghirdetik a „Kossuth katonája leszek” történelmi, honismereti vetélkedőt. - A családi rendezvényeink ugyancsak népszerűek, február 10-én farsangi játszóházzal készülünk, március 23-án húsvéti játszóház, míg április 20-án Szent György-napi játékudvar lesz. A Szent Iván-éji vigalmat június 22-én rendezzük. A városi gyereknapon a Vizslaparkban várjuk a kicsiket-nagyokat május végén. A Gardrób mustrára és a Baba-Mama börzére ugyancsak várjuk az érdeklődőket. Kétszer lesz asztrológiai előadás, májusban Zentai Anna érkezik, s reméljük, hogy Spitzer Gyöngyi Soma is elfogadja a meghívást. A hagyományokhoz híven június végétől hat héten át a nyári táborba várjuk a gyerekeket – sorolta az igazgatóhelyettes.

