Tisztelői és a város kulturális intézményei egész évben készülnek, hogy közel hozzák a tudós-művész-polihisztor hatalmas életművét. Ennek jegyében január 29-én, hétfőn délután 16,30-kor kezdődik a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a Keresztury Szavalógála, melyet a bibliotéka a Keresztury Emlékbizottsággal együtt szervezett.

Felvétel a ZH archívumából Keresztury Dezsőről

A műsorban felvételről maga Keresztury Dezső is megszólal, és Gábor Miklós hangján is hallható lesz A józanság lángelméi című műve. A gála résztvevői Keresztury József, az apa műveiből is készülnek.