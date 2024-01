Folytatjuk a beszélgetést Szabó Balázzsal, a Zalai Teker(g)ők Kerékpáros Sport és Túra Egyesület elnökével, aki ezúttal a kerékpáros túráikról mesélt a Zaol-podcast legutóbbi adásában. Ahogy a gyalogos túráknál, úgy kétkeréken is a fokozatosság elve érvényesül, s az sem mindegy, hogy milyen biciklit választunk. Zalában ajánlatos például a Zalaegerszeg-Zalalövő közötti sík útvonallal kezdeni, később pedig a Kandikóval is meg lehet próbálkozni. A túravezető ezen kívül mesélt a kedvenc kerékpáros útvonalairól, a jól kiépített hazai, illetve nemzetközi kerékpáros úthálózatokról. Az egyesület a Göcseji Múzeummal karöltve közös programon mutatta be a városkörnyéki Árpád-kori templomokat, illetve tevékenyen és rendszeresen részt vesz a Tekerj a zöldbe! országos kampányban.