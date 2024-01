„Duna ’83” elnevezéssel a Varsói Szerződés tagállamainak egyesített fegyveres erőinek éves kiképzését, a harcászati gyakorlatot 1983-ban Magyarország területén hajtották végre. A közös hadgyakorlaton a zalaegerszegi sorkatonák és a behívott tartalékosok is részt vettek. Ezekben a napokban több vasútállomáson is katonai alakulatokkal, harci járművekkel találkozhatott a lakosság. A Zalai Hírlap 1983. január 14-ei száma tudósított az eseményről, majd egy riportban is beszámolt a hadgyakorlatról. „A bakonyi falu, Gyulafirátót sötétségbe burkolódzik. A megbeszéltek szerint este hatkor beállunk a falu temploma elé. Ide várjuk az egerszegi magasabb egység egyik alakulatának tisztjét, aki elvezet a Duna ’83 nemzetközi harcgyakorlaton résztvevő magyar katonák táborába. A falun katonai gépjárművek haladnak keresztül. Sűrűn érkeznek a hegyek közül, s tűnnek el a falut körülölelő mezőn. Negyed hétkor mellénk áll egy terepjáró. Megjöttek, akiket várunk, Bartal Géza őrnagy üdvözöl. – Hoztam nektek gumicsizmát, mert a kegyelmes istenit (ez a szavajárása) itt olyan sár van, hogy elmerül az ember.” (részlet Győrffy István riportjából a Zalai Hírlap 1983. január 22-ei számából)

Nemecz Ferenc a Zalai Hírlap 1986. január 18-ai számában tudósít a nagykanizsai Dózsa-laktanya katonáinak téli gyakorlatáról: „Cudar hideg van a semmitől sem védett kopár dombtetőn, ott, ahol a parancsnok foglalta el a harcállást, hogy tökéletesen ráláthasson majd a völgyben és a szemközti hegyoldalban hadmozdulatokat gyakorló alakulatokra. A nagykanizsai Dózsa laktanya katonáinak gyakorlatán vagyunk. A terepet látva, a csípős szelet érezve, megértem már, hogy miért mondta Molnár Tibor őrnagy, az egység parancsnokának politikai helyettese: - Kemény erőpróba előtt vannak a katonák, a zord időben fizikailag és szellemileg lelassul az ember, a technika is rakoncátlankodik. De ilyen körülmények között is gyakorolni kell: az újoncoknak az első bizonyítási alkalom, hogy jól elsajátították a katonai ismereteket, a harmadidőszakosoknak az utolsó.”