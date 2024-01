A mögöttünk álló héten rendkívül hideg volt. A mínusz 10 fok is jellemző volt éjszakánként és sokszor napközben sem ment pluszba a hőmérő higanyszála.

Bizonyára önök is láttak felvételeket a jéggé fagyott Balatonról (ha esetleg mégsem, akkor IDE kattintva tekinthetik meg). Tehát a magyar tenger és partja jégvilággá változott.

Mi a helyzet a Zalaegerszegen található Gébárti-tóval?

A tó partja ennyire nem különleges, itt nem alakultak ki jégpadok, jéglépcsők és hasonlók. A tó vízen azonban elkezdet befagyni. Emberek számára veszélyes rámenni (táblák tiltják is), hiszen alig 1 cm lehet a jégréteg (sőt valahol meg sem fagyott a víztükör), a helyi állatvilág azonban birtokba vette. A tóban élő kacsák tömegével ültek körbe egy még megmaradt vízterületet a tó közepén. A jég láthatóan fura volt nekik, hiszen ahogy megmozdultat el is csúsztak rajta, de nem adták fel. Lábra álltak és folytatták útjukat. Kergetőztek, csúszkáltak, ugráltak a jeges vízbe. Volt, amelyik a leszállást is gyakorolta a tó jegén, akár egy curling kő, csúszott a befagyott tavon.

Tekintsék hát meg, Fehér Márk kollégánk fotóit és videóját a jégen sütkérező kacsákról.