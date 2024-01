Idén jubilál a murakeresztúri böllérfesztivál, amit február 10-én tizedik alkalommal rendeznek meg. Kevesebb, mint két hét és újra együtt szórakozhatnak kicsik és nagyok a Mura-menti Malacságokon, amely a régió legnagyobb ingyenes kulináris programjává nőtte ki magát. Minden évben több ezer vendég keresi fel; helyi, zalai és az ország más vidékén lakó családok érkeznek a rendezvényre. A szervezők éppen ezért fontosnak tartják, hogy ne csak a felnőtteknek, de a gyerekeknek is legyenek programok. A műsorban sokan sokféle műfajt képviselve lépnek fel, amelyről információ található a Mura-menti Malacságok Facebook-oldalán. A murakeresztúri böllérfesztiválra benevező csapatok most is egy egész disznót kapnak, és ismét megmutathatják főző- és kolbászkészítő tudományukat. A zsűri elnöke Németh József Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Déli Régiójának elnöke lesz.