Az idei rendezvény egyben jubileum is volt, 25. alkalommal várták a meghívott vendégeket. Az eseményt a szülői munkaközösség szervezte, a jótékonysági esten összesen 440 fő vett részt. A bál szervezésében fő szerepet betöltő Simonné Mérnyei Judit elmondta, a rendezvény egyre népszerűbb a szülők körében. Tóth Gábor, az iskola igazgatója hozzátette, a bál bevételéből idén a könyvtár felújítását szeretnék megoldani. Az iskola egy másik jubileumot is ünnepel idén, ugyanis harminc évvel ezelőtt indították újra az intézményben a keresztény szellemiségű oktatást. Az alapítványi bál hagyománya az első évektől kezdődően indult, két év kihagyás után pedig most februárban szervezték meg újra.

Vigh László országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket

A rendezvényen koktélbár, kávézó és büfé üzemelt, a jó hangulatról a Silver Band zenekar gondoskodott. Természetesen a népszerű tombolasorsolás sem maradt el. A résztvevőket Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntötte, aki az intézményben folyó oktatási-nevelési munkát méltatta.

A bál egyre népszerűbb, idén 440 vettek rész rajta

