A 2023-as szociális tüzelőanyag pályázatra ötmilliárd forintos keret állt rendelkezésre. A települési önkormányzatok pályázhatnak erre a kiírásra, hogy ily módon segítsék a téli időszakban az ott élő rászorulókat térítésmentesen. A pénzből nem csak tűzifát, hanem szenet is be lehet szerezni. Bár az erre a célra szánt összeg nem emelkedett az előző évekhez képest, míg a tüzelő ára magasabb lett, mégis egy jó lehetőség az ötezer lakosúnál nem népesebb településeknek. Ez azt jelenti, hogy 2300-2400 településen mintegy 200 ezer háztartáshoz jut el a tűzifa 2024. február 15-ig. Magyarországon a felmérések szerint ma is széles körben elterjedt fűtési mód a fatüzelés, elsősorban az alacsony jövedelmű, rossz állapotú lakásokban élő háztartásokra jellemző, főképp a kisebb településeken.