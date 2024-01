Kedves szó a vitrin. Üveges szekrényke, melyben szép értékeinket tartjuk, tartottuk a ház vendégfogadásra is használt szobájában. Előbb városi bútornak számított, de hamar terjedt a falusi háztartásokban a porcelán és üveg edények, családi emlékek láttató őrzésére. A vitrin kecses, mutatós, kulcsra zárható, üvegén keresztül hirdeti a tehetősséget, jelességet, különlegességet. A szó francia, jelentését a latinban kell keresnünk. A megmutathatóság vezérli a zalaegerszegi VITRIN egyesület tagjait is. A festők, szobrászok, grafikusok, iparművészek közössége a napokban is kihelyezte közös "vitrinünkbe", a színházi kiállítótérbe alkotásait. Nem rejtőznek, még akkor se, ha akad festmény, melynek aktjait, nagyonis beszédesen, leheletnyi fedőréteg takarja.