Azt mondja az írója, Szálinger Balázs, hogy kilenc évnyi vargabetű után ért haza a szövege. Valóban, a Becsvölgye mint kortárs színmű, előbb járt Kaposváron és Pécsett, mint a zalai, zalaegerszegi színpadon. Van az a mondás a prófétáról és a saját hazájáról, ami hol árnyékot vet egy-egy jó dologra, vagy épp rácáfol a közhelyekre. Akad jópár magyar író, aki évekig nyögte a feléje áradó ellenérzést, csak mert a saját szűkebb pátriáját, illetve annak mókás vagy kevésbé vicces viselt dolgait tűzte a tollára. Jelen ügyünkben hangsúlyozandó: amit majd alig másfél hónap múlva látni tetszenek a színházban, az nem abban a faluban történt meg, amelyikre a címe utal. De Becsvölgye csábítóan jól hangzik, köt is, old is. Kedden ki is költözött a névadójához egy próba erejéig, írójával egyetemben.