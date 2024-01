Társadalmunk öregszik, az idősek gondozása feladat a családokban. A gyermekek, akik tehetik, igyekeznek a családon belül megoldani idős, gondozásra szoruló szüleik mindennapjait. Aki ezt nem tudja felvállalni, a szociális ellátó rendszerhez fordulhat. Az idősotthonokban jellemzően hosszú a várólista, a bentlakás költséggel jár, lehet, hogy nem sikerül egyből bekerülnie az idős családtagnak, viszont a bentlakás mellett az intézmények biztosítanak házi segítségnyújtást azoknak, akik önálló életvitelük fenntartásához igényelnek támogatást, valamint több településen működik az idősotthonok közreműködésével jelzőrendszeres segítségnyújtás, biztosítanak nappali ellátást, étkeztetést és van olyan otthon, mely egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedéllyel is rendelkezik. Persze emellett az ellátórendszer működtetésének nehézségei - alacsony finanszírozás, nehezen elérhető férőhelyek, munkaerőhiány, sürgető kapacitásbővítés - beszédtéma a mindennapokban, ezért is jó arról hírt adni, ha egy-egy idősotthonban a körülmények javítására is lehetőség nyílik.