Ha egyszer eljön az idő és lepereg előttem életem filmje, 2023 biztosan több jelenetben is megjelenik majd. Bár sok történés csak később kap értelmet, az már biztos, hogy a magunk mögött hagyott esztendő megtanított igazán, felszabadultan örülni és jelen lenni a pillanatban, s arra is rádöbbentett: sokkal erősebb vagyok, mint azt bármikor gondoltam. Fizikailag és lelkileg egyaránt. Ezzel az útravalóval vágtam bele 2024-be, s bár most még egy hirtelen, traumatikus búcsúzás súlya alatt görnyedezek, hiszem, hogy ez az év is sok szépet tartogat majd. Bárhogy alakul is, a lényeg ott van Márti dalában: „Kezdjetek szeretni, hogy legyen min nevetni…”

Boldog 2024-et, Zala vármegye!