Ezt az állapotot volt hivatott megoldani az a beavatkozás, amiről szerdán a helyszínen tartottak tájékoztatót.

Ezen Szilasi Gábor, a városrész önkormányzati képviselője arról is beszámolt, hogy a víziközmű rekonstrukciója után a Landorhegyi út 20-24. közötti szakaszon 300 méter hosszban, összesen 920 négyzetméteren újjáépítették a járdát is. Ennek előzménye, hogy a Csertán Sándor, Déryné, Űrhajós és Landorhegyi utca határolta tömbben a félszáz éves acél- és azbesztcement vízvezetékeket kicserélték. A kiszolgáló szerelvényeket közterületre helyezték át.

A bevezetőben említett probléma orvoslása ennek kapcsán merült fel.

A Landorhegyi út ezen szakaszán 3-4 cm kiemeléssel bazaltszegélyek határolták az utat, s emellett több, az útról a járdára levezető lépcső, rámpa is található, amik levezették a csapadékot. Ennek korlátozása érdekében a társasház vonalában a kiemelt szegély cseréjéről döntöttek. A lépcsőknél a fellépő szintek módosulnak, továbbá a szakasz déli oldali lépcsőjének teljes felújítása is megtörténik. Ennek során 88 méter hosszban a meglévő bazaltköves szegélyeket egyméteres beton szegélyelemekre cserélik, a zöldfelületben álló platánfák pedig a törzsek, gyökerek figyelembevételével íves szegélyezést kapnak. A munkálatok közel 3,8 millió forintba kerülnek.

Szilasi Gábor szólt arról is, hogy ez évben a Göcseji út 57-65. közötti szakaszon újítják fel a járdát, mert már nagyon töredezetté vált a burkolat. Ezen kívül hasonló beavatkozást terveznek a Landorhegyi 30-34. számú tízemeletes társasházak előtt, és folytatják az Egry József utcában elkezdett lépcsőfelújítást is.