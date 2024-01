Az érdeklődők a kiállítás zárása előtt találkozhatnak Lakits Attila gyenesdiási születésű gyűjtővel is, január 30-án, kedden 13 és 17, január 31-én, szerdán pedig 9 és 12 óra között. A mintegy kétszáz, az I. világháború idején keltezett hadilevél az akkori orosz fogolytáborokban fogvatartottak és az otthoniak közötti, történelmileg is tanúságos kapcsolattartást mutatja be.