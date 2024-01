A nagykanizsai Tálos Krisztián gyerekként nem gondolt arra, hogy egyszer a tűzhely mellett áll majd. Viszont az élet úgy hozta, hogy mégis ez lett a hivatása, pedig magunk közt szólva stand up comedy estjére is szívesen befizetnénk. Kipróbálta magát pincérként, de a konyhában otthonra talált. Dolgozott Nagykanizsán, Zalakarosban és külföldön. Viszont lokálpatrióta szemlélete hazahozta és azóta itthon főz, a vendégei legnagyobb örömére. Sokan ismerik a főztjét, viszont most leültünk vele és beszélgettünk is, hogy mi magyarok milyen ételeket szeretünk a legjobban. Szó esett arról is, hogy a hagyományos hazai finomságok és a modern gourmet falatok miként férnek el egymás mellett.